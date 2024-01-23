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        Haberler Yaşam Soğuk havalarda vücut ısınızı en iyi şekilde nasıl yükseltebilirsiniz?

        Soğuk havalarda vücut ısınızı en iyi şekilde nasıl yükseltebilirsiniz?

        Soğuk kış günlerinde çoğu insan üşüyebilir ve birçok insan hemen bu durumdan kurtulup ısınmak ister. Peki, bazı insanların daha çok üşüdüğünü biliyor muydunuz? İşte, sizin için vücut sıcaklığınızı neyin etkilediği ve vücut ısınızı en iyi şekilde nasıl koruyabileceğinize dair açıklamalar...

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        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:39
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        Vücudumuzun aslında kendi sıcaklığını korumasını sağlayan birkaç işlevi olsa da; kış ayları geldiğinde insanlar, soğuk havadan korunmak için vücut ısılarını yükseltecek yeni yollar aramaya yöneliyorlar. İşte, soğuktan daha fazla etkilenen insanlar ve bazı doktorların tavsiyelerini içeren soğuktan korunma yollarına dair detaylar...

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        VÜCUDUMUZ SICAKLIĞINI NASIL KORUR?

        Bir tıp ve biyomedikal bilimler fakültesinde doktor olan David Holmes, vücudunuzun sıcaklığını nasıl koruduğunu belirleyen çeşitli faktörlerin olduğunu söylüyor. Termoregülasyon olarak bilinen bu süreçte; deri, ter bezleri, dolaşım sistemi ve hipotalamus gibi bazı unsurların rol oynuyor. Bu yapıları açıklamak gerekirse deri; iç organları çevreden koruyan yapıdır, ter bezleri ise vücut ısındığında serinletici etki yaratır.

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        Bunun yanı sıra, dolaşım sistemi kan damarlarının iç akışını en iyi şekilde koruyabilmek için dış sıcaklığa uyum sağlar. Hipotalamus ise beynin, vücudun hangi sıcaklıkta olması gerektiğini (daha sıcak veya daha soğuk) en iyi şekilde belirlemek için dışarıdan gelen bilgileri (dışarıda havanın ne kadar soğuk olduğunu) kullanarak merkezi bir kontrol görevi gören kısmıdır.

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        BAZI İNSANLAR SOĞUKLARDAN DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

        Klinik acil tıp alanında doçent doktor olan Zaffer Qasim’e göre; yaşlılar ve çok gençler vücut sıcaklıklarını kontrol etmekte daha fazla zorluk çekiyor ve ısıyı daha kolay kaybediyor.

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        Bununla birlikte hipotiroidizm ve diyabet gibi bazı tıbbi durumların da ne kadar soğuk hissettiğinizi etkileyebileceğini açıkladı. Tansiyon ilaçları, sakinleştiriciler ve psikiyatrik ilaçlar gibi bazı ilaçlar bile üşüme riskinizi artırabilir.

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        Los Angeles'ta spor hekimliği uzmanı ve takım doktoru olan doktor Tracy Zaslow, vücut yağ yüzdesinin düşük olmasının, soğuk havalardan etkilenme ihtimalinizi artırabileceğini düşünüyor. Yani bu, vücut ısısı için daha az yalıtım sağlayan bir katman olduğundan daha çabuk üşüyebilirsiniz.

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        Son olarak, herkesin soğuğa karşı fizyolojik ve psikolojik bir tepkisi vardır; Zaslow’a göre, vücudun soğuğu yorumlaması farklılık gösterebilir yani bazı insanlar bu duruma diğerlerinden daha duyarlıdır.

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        SOĞUĞA DUYARLIYSANIZ NE YAPMALISINIZ?

        Soğuk havaya karşı daha hassas olduğunuzu düşünüyorsanız yapabileceğiniz birkaç şey var, işte onlardan bazıları…

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        BİR ŞEYLER YİYİN

        Holmes, vücudunuzun yiyecekleri sindirmek için enerjiye ihtiyacı olduğunu ve bunun da yemek yendiğinde vücutta küçük bir ısı yarattığını ekledi. Yani, bu sayede vücut ısısı yükselerek daha sıcak hissetmenizi sağlayacaktır.

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        DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

        Holmes’a göre düzenli egzersiz, genel sağlığı artırmaya yardımcı olarak vücut ısısını üretir. Zaslow ise buna ek olarak düzenli yapıldığında metabolizmayı harekete geçirerek kas oluşturacağını, bu durumun ise daha sıcak hissetmeyi sağlayabileceğini ekledi.

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        UYGULAYABİLECEĞİNİZ DİĞER SEÇENEKLER

        Suya dayanıklı olacak giysiler giymeniz ve bunu yaparken sıcak tutan çoraplarla şapkayı da eklemeniz yararınıza olabilir. Holmes, "Katman giymek önemlidir çünkü katmanlar arasındaki hava, ek yalıtım sağlayarak vücut sıcaklığınızı artırabilir" diye ekliyor.

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        Ayrıca, sıcak sıvılar içmek içinizin ısınmasına yardımcı olabilir. Qasim’in aktardıklarına göreyse, evin en az bir odasını 18 derecenin üzerinde sıcaklıkta tutmak üşümenizi engelleyebilir.

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        NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALISINIZ?

        Ne yaparsanız yapın sıcaklığınızı artıramıyorsanız bir uzmana görünmenizde fayda olabilir. Bu kadar üşümenizin altında tıbbi müdahale gerektiren bir neden olabilir.

        Kaynak: Health

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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