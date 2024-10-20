Egzamayı sıcak su ile hafifletmek: Geçici rahatlama mı, uzun vadeli sorun mu?
Egzama hastalığı ile mücadele edenler için doğru banyo alışkanlıkları, cilt sağlığını korumanın temel taşlarından biridir. Ancak, sıcak suyun geçici rahatlamanın ötesinde nasıl bir etki bıraktığını bilmek, alevlenmelerin önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. İşte detaylar!
SICAK SU EGZAMAYI NASIL ETKİLER?
Egzama yönetiminde cildin temiz ve nemli tutulması önemlidir, ancak sıcak su kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır. Sıcak su, egzamalı ciltte anlık rahatlama sağlayabilir ve kaşıntıyı hafifletebilir, ancak cildi kurutarak uzun vadede egzama semptomlarını kötüleştirebilir.
Sıcak suyun ciltteki doğal yağları yok etmesi cildi daha kuru hale getirir ve iltihabı artırabilir. Bu nedenle, su sıcaklığının 30°C’nin altında tutulması tavsiye edilir.
SICAK SU EGZAMAYI KÖTÜLEŞTİRİR Mİ?
Egzama hastaları için sıcak duşlar tercih edilmemelidir. Sıcak su, cildin ihtiyaç duyduğu doğal yağları azaltarak kuruluk, tahriş ve kaşıntıya yol açar. Ayrıca, ciltteki iltihaplanmayı artırabilir ve egzama alevlenmelerine neden olabilir. Bu durum, cilt bariyerini zayıflatarak egzamanın kontrol edilmesini zorlaştırır.
SICAK SU BAZI KİŞİLERDE GEÇİCİ RAHATLAMA SAĞLAYABİLİR
Sıcak suyun anlık olarak kaşıntıyı hafifletmesi mümkündür. Egzama hastalarının bir kısmı, sıcak suyun kaşıntıyı ve iltihabı geçici olarak azalttığını bildirmektedir. Bunun nedeni, sıcak suyun ciltteki sinir uçlarını kaşıma gibi uyarmasıdır.
Ancak, bu geçici rahatlama uzun vadede daha şiddetli semptomlarla geri dönebilir. Bu nedenle, sıcak su yerine nemlendirici ve topikal egzama kremleri kullanmak daha etkili bir çözüm sunar.
EGZAMALI KİŞİLER İÇİN BANYO İPUÇLARI
Egzama hastalarının ciltlerini temiz tutmaları için günlük duş veya banyo önerilir. Ancak, bu sürecin doğru şekilde yönetilmesi önemlidir. Dermatologlar, bazı kişilerin daha sık veya daha seyrek banyo yapmalarını tavsiye edebilir. Egzamayı kontrol altına almak için aşağıdaki banyo ipuçlarına dikkat edilmelidir:
Sadece ılık su kullanın: Sıcak su cildi kurutabilir ve egzama semptomlarını kötüleştirebilir. Ilık su, cildi yatıştırır ve nem dengesini korur.
Köpüklü banyo ve banyo yağlarından kaçının: Bu ürünler, cildi tahriş edebilecek ve egzama alevlenmelerine yol açabilecek bileşenler içerebilir.
Cildi ovalamaktan kaçının: Egzamalı bölgeleri ovalamak veya sert bir şekilde yıkamak, cildi daha da tahriş edebilir. Egzama olmayan bölgeler de nazikçe temizlenmelidir.
Banyo süresini 20 dakika ile sınırlayın: Uzun süreli banyo yapmak cildi kurutabilir. Özellikle çocuklar için bu süre 5-10 dakikaya indirilebilir.
Nemlendirici kullanın: Banyo sonrası cilt hafifçe kurulanmalı ve hemen nemlendirici uygulanmalıdır.
EGZAMA VE BELİRTİLERİ
Egzama, ciltte kırmızı veya renksiz, kaşıntılı lekelerle karakterize kronik bir cilt hastalığıdır. Bu otoimmün rahatsızlık, genellikle çocukluk döneminde teşhis edilir, ancak yaşam boyu devam edebilir ve yetişkinlikte de ortaya çıkabilir. Egzama belirtileri şunlardır:
Kaşıntılı, kırmızı veya renksiz lekeler
Kuru ve kalınlaşmış cilt
Dokunulduğunda sıcak olan cilt
İltihaplı bölgeler ve enfeksiyonlar
Kaynak: Healthline