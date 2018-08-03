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Egzersiz yapmanın yararları
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Egzersiz yapmak için 50 neden

ABD’de kullanıcıların 1’er dolar bağış yaparak destek oldukları ve ücretsiz olarak her yaşa uygun egzersiz ve spor programları yayınlayan Neila Rey, şimdiki adıyla Darebee web sitesi egzersiz yapmanın insana kazandırdığı 50 önemli faydayı derledi

03.08.2018 - 15:06 | Güncelleme:

Egzersiz, düzenli bir şekilde yapıldığında genel sağlığın korunmasına yardımcı olur. Egzersiz fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığının da daha iyi olmasına yardımcı olur. 

Uzmanlar, yürüyüş ve koşu yapan kişilerde depresyon görülme oranının daha az olduğu konusunda hemfikir... 

ABD’de kullanıcıların 1’er dolar bağış yaparak destek oldukları ve ücretsiz olarak her yaşa uygun egzersiz ve spor programları yayınlayan Neila Rey, şimdiki adıyla Darebee web sitesi egzersiz yapmanın insana kazandırdığı 50 önemli faydayı derledi.

 

1. Daha iyi hissetmenizi sağlar.
2. Öğrenme yetinizi geliştirir.
3. Kendinize güveniniz artar.
4. Zihniniz gelişir.
5. Vücudunuzun fit kalmasını sağlar.
6. Ruh sağlığınızı güçlendirir.
7. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
8. Stresinizi azaltır.
9. Daha mutlu olmanızı sağlar.
10. Yaşlanmayı yavaşlatır.
11. Cilt rengini ve tonunu geliştirir.
12. Uyku evrelerini düzenler.
13. Felç olmayı engelller.
14. Eklemlerinizi geliştirir.
15. Kas gücünüzü geliştirir.

 

16. Kaygıları azaltır.
17. Hafızayı güçlendirir.
18. Bağımlılığınızı kontrol altına almanızı sağlar.
19. Verimliliğinizi artırır.
20. Yaratıcılığınızı artırır.
21. Beden imajınızı geliştirir.
22. Güven verir.
23. Hayatınıza konsantre olmanızı sağlar.
24. Yeme alışkanlığınızı geliştirir.
25. Uzun yaşamanızı sağlar.
26. Kemiklerinizi güçlendirir.
27. Kalbinizi güçlendirir.
28. Duruşunuzu geliştirir.
29. Nezle olmanızı önler.
30. İştahınızı artırır.

 

31. Kolesterolünüzü düşürür.
32. Kanser riskinizi azaltır.
33. Yüksek kan basıncı riskinizi azaltır.
34. Diyabet riskinizi azaltır.
35. Bunama riskinizin önüne geçer.
36. Sırt ağrılarınızı giderir .
37. Kemik erime riskinizi azaltır.
38. Depresyonda olmanızı engeller.
39. Kas kaybınızı önler.
40. Dayanıklılığınızı ve enerjinizi artırır.
41. Spor performansınızı artırır.
42. Ağrı direncinizi artırır.
43. Denge ve kordinasyonunuzu geliştirir.
44. Yorgunluğunuzu azaltır.
45. Hücrelere oksijen kaynağıdır.
46. Kendinize hâkim olmanıza yardımcı olur.
47. Yorgunluğunuzu azaltır.
48. Cinsel dürtüyü ve cinsel tatmini artırır.
49. Hayatınıza heyecan katar.
50. Hayat kalitenizi yükseltir.

 

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