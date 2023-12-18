'Egzotik' hayvanlara ziyaretçi yoğunluğu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 1400 civarında hayvana ev sahipliği yapıyor. 127 türden hayvanın barındığı parkta, Türkiye'de beslenmesi ve ticareti yasak olan egzotik türler de dikkati çekiyor. Sahibinin parkın girişine bıraktığı veya güvenlik güçlerince el konulduktan sonra parkta korunmaya alınan piton, maymun, çinçilya, flamingo, rakun, papağan, ördek ve kuş gibi farklı türdeki onlarca egzotik hayvan, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

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"NE OLUR ONLARA İYİ BAKIN" NOTU

Parkın giriş kapısına kutu içinde oyuncakları, banyo yaptığı özel kumu ve yiyecekleri ile geçen ay bırakılan 2 çinçilyanın veteriner gözetimindeki kontrolleri de sürüyor. Sahibinin, 'Tamamen evcil, evde bakılmış 1 dişi ve 1 erkek. İkisi de 1 yaşında sağlıklı çinçilyalar. Asla ısırmazlar. İstediğiniz gibi mıncıklayabilirsiniz. Tanesi 6 bin liradan satılıyor. Dünyanın en temiz hayvanlarıdır. Dünyanın en değerli kürküdür. Su ile değil, özel kumları ile banyo yapıyorlar. Çok sosyallerdir. Küçük bir kafeste sıfır masraf ile çocuklara sevdirebilirsiniz. Maddi durumum artık yetmiyor. Ne olur onlara iyi bakın' notu ile bıraktığı 2 çinçilya, parktaki özel yaşam alanı sonrası ziyaretçiler ile buluşacak.