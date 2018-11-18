Çevre kirliliğini önlemeye yönelik çarpıcı düzenlemeler içeren AK Parti teklifine göre araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenlemeye imza atılacak. Karayolunda seyreden motorlu taşıtlar denetlenecek, egzoz muayenesi yaptırmayana 1.250 TL, bu yolla çevreyi kirleten araç sahiplerine 2.500 TL ceza uygulanacak.
23.5 MİLYAR TL CEZA KESİLECEK
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Türkiye'deki 22 milyon aracın 6.3 milyonu egzoz muayenesi yaptırmamış, trafik ve çevre standartlarına aykırı olarak yollarda dolaşıyor. Bu araçlara, muayene yaptırmadığı takdirde, üstelik bir de çevreyi kirletiyorlarsa, kesilecek olan toplam ceza tutarı 23.5 milyar lirayı bulacak. Kesilecek olan cezalarda kamu özel ayrımına bakılmayacak.
TESTİ HİLEYLE GEÇİYORLAR
Konuyla ilgili ceza düzenlemesini de içeren teklifte, önemli tespitlere de yer veriliyor. Buna göre, egzoz emisyon ölçümlerinde emisyon kontrol sistemi çalışmayan araçlar bu sistemleri ölçüm öncesinde düşük bedelle kiralamak suretiyle ölçümden geçmekte. Daha sonra bu sistemleri tekrar söküyorlar. 1 veya 2 yıllık ölçüm geçerliliği bulunan bu taşıtlar, ölçüm geçerlilik tarihine kadar yüksek emisyonlara sebebiyet vererek trafikte seyrediyor. Egzoz ölçümü yapanlar kontrolü geçemedikleri taktirde idari para cezası uygulanacak. 2019 yılıyla birlikte bu cezaların tutarı enflasyon güncellemesi sonrası daha da yükselecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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