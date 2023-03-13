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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ehliyet affı son durum: 2023 Ehliyet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor?

Ehliyet affı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ehliyet affı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemenin, Meclis'ten geçmesiyle ehliyet affının Resmi Gazete'te yayımlanıp yayınlanmadığı sorgulanıyor. Gözler ehliyet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? sorusuna çevrildi. İşte 2023 ehliyet affı son durum...

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  • Ehliyet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? 2023 ehliyet affı var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    Ehliyet affı son durum gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda vergi affı düzenlemesinin yanı sıra ehliyet affının çıkmasıyla beraber 10 bine yakın sürücünün ehliyetlerine af geleceğini duyurmuştu. Vergi affının yasalaşmasıyla gözler ehliyet affına çevrildi. İşte 2023 ehliyet affı son dakika bilgileri...
  • Ehliyet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? 2023 ehliyet affı var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

    Sürücü belgelerinin affının sağlayacak ehliyet ceza puanı affı düzenlemesi TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Ehliyet affı detaylarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Vergi dairesindeki tüm borçların yapılandırılması, 2 bin TL altındaki vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, Ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren teklif yasalaştı" ifadelerini kullandı.
  • Ehliyet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? 2023 ehliyet affı var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    EHLİYET AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    Meclis'ten geçen ehliyet affı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaşarak yürürlüğe girecek.
  • Ehliyet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? 2023 ehliyet affı var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    CEZA PUANLARI SİLİNİYOR!

    Alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışında kaynaklanan ceza puanları, yeni yasayla birlikte silinecek. Bu kapsamların dışında kalan ve ehliyet ceza puanları dolduğu için ehliyetine el konulan 10 bin sürücünün ehliyeti geri iade edilecek.
  • Ehliyet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? 2023 ehliyet affı var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    10 BİNE YAKIN EHLİYETİN İADESİ SAĞLANACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan "Her konuda olduğu gibi bu hususta da vatandaşlarımızın gönüllerini rahatlatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
  • Ehliyet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? 2023 ehliyet affı var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    EHLİYET AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın aha önce yaptığı açıklama şu şekildeydi, " Bu çerçevede kanun kapsamında sicillerinde 5 ile 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz. Alkollü araç kullanmak, uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik ceza puanlarını silmiş oluyoruz"
  • Ehliyet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? 2023 ehliyet affı var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

    EHLİYET İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Ehliyet iadesinin yapılacağı tarihe ilkişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme, Resmi Gazete’da yayımlanmasının ardından yürürlüğe girerek yasalaşacak.

    Ehliyetlerine el konan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabiliyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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