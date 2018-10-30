Ehliyet yazılı sınavı 20 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleşmişti. Sınav için son başvurular ise 10 Eylül tarihinde alınmıştı. Sınavın ardından gözler sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki; ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ehliyet sınavı ile ilgili detaylar..

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınavının yazılı bölümü 20 Ekim'de yapılan sınav sonrası geride kaldı. Sürücü adayları 10 - 11 Kasım tarihinde direksiyon sınavına girecekler sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların en geç 9 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor. Sınava dair detaylar, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70’dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

2018 MEB EHLİYET SINAVI TAKVİMİ

Ehliyet sınav tarihleri 2018 Direksiyon sınav tarihleri 2018 10 Şubat 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 21 Nisan 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 04 Ağustos 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 20 Ekim 2018 Ehliyet sınavı Sınav sona erdi 10-11 Kasım 2018 22 Aralık 2018 Ehliyet sınavı Son başvuru tarihi: 10 Kasım 2018 12-13 Ocak 2019 Not: Sınavlar saat:14:00'da yapılmaktadır.

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