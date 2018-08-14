Ehliyet sınav sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce sürücü adayı 4 Ağustos 2018 tarihli ehliyet sınav sonuçları için bekleyişe başladı. MEB ehliyet sınavının sonuçları için tarihi açıkladı. İşte ehliyet sınavı ile ilgili ayrıntılar...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav sonuçlarının 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacağı MEB iş takviminde belirtilmektedir. Ehliyet sınavı sonuçlarını görüntülemek için TC Kimlik No ile sorgulama yapılması gerekmektedir. 4 Ağustos ehliyet sınav sonuçlarını sorgulamak için alt kısımda yer alan "sonuç linki" ile MEB sayfasına yönlendirileceksiniz. Daha sonra MEB Motorlu Taşıtlar Sınav sayfasında girdiğiniz sınavın sonuç bilgisi linkine tıklayarak ulaşabileceğiniz sorgulama alanında, TC Kimlik No ve güvenlik numarasını girerek ehliyet sınav sonucunuzu görüntülemeniz mümkün olacaktır.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

4 Ağustos ehliyet sınavından başarılı olmak için 50 sorudan 35 doğru cevap vermeniz gerekiyor. Her soru 2 puan değerindedir ve toplam 70 puan etmektedir. Önemli olan hangi alandan olursa olsun en az 35 doğru cevap vermektir. Bir aday ehliyet sınavından başarısız olursa sınav ücretini yeniden yatırarak sıradaki sınava girmesi gerekiyor. 4 ağustos ehliyet sınavından kalan adaylar için sıradaki hangi sınava girecek öğrenmek için: ehliyet sınav tarihleri Not: Ehliyet sınavından başarılı olmadıkça direksiyon sınavına giremezsiniz. Teorik sınavdan 4 defaya kadar başarısız olabilirsiniz. 4. defa başarısız olduysanız kursa yeniden yazılmanız gerekiyor.

4 AĞUSTOS EHLİYET SINAVININ DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ

25-26 Ağustos 2018, 1-2 Eylül 2018 ve 8-9 Eylül 2018 tahmini sınav tarihleridir. Kursların bulunduğu ilçelerdeki yoğunluğa göre ana ve ara sınav tarihleri değişebilir. Ehliyet sınavları aday sayısı bakımından katılımın yoğunluğuna göre direksiyon sınav tarihleri çok değişkenlik gösterecektir.

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