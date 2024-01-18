Ehliyet sınavında kopya! 4 kişi gözaltına alındı
Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda ehliyet sınavında kopya çekmeye yönelik düzenek hazırlayan 4 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 18.01.2024 - 00:48 Güncelleme: 18.01.2024 - 00:48
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin girdiği e-sınavlarda kopya çekmeye yönelik düzenek kuran 4 kişinin kimliği tespit edildi.
Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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