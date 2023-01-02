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Haberler Gündem Ehliyet Sınıfları Nelerdir? Hangi Ehliyet Sınıfı Hangi Araçları Kullanır?
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Ehliyet sınıfları nelerdir? Hangi ehliyet sınıfı hangi araçları kullanır?

Kara yollarında kullanılan motorlu ya da motorlu araçların idare edilmesine izin veren resmi bir belge olan sürücü belgesi, yetkili kurumlar tarafından verilmektedir. Diğer adı ehliyet olmakla beraber, bu belgeyi elde edebilmek için MEB tarafından hazırlanan sınavlara girilmektedir.

Ehliyet Sınıfları Nelerdir? Hangi Ehliyet Sınıfı Hangi Araçları Kullanır?
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Eski sürücü belgeleri 2016 senesinde yapılan yeni düzenleme ile artık çipli hale gelmiştir. Ek olarak 16 farklı kategori belirlenmiştir.

Önceden sadece A, B, C ve D olarak bilinen ehliyet sınıfları; M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F şeklini almıştır. Eğer sürücü belgesi sahibi olmak istiyorsanız kendinize uygun olan sınıfı seçmeniz gerekecektir.

Ehliyet Sınıfları Nelerdir?

Sürücü belgelerine gelen yeniliklere ilave olarak farklı düzenlemeler de sağlanmıştır. Bu anlamda araçlara bağlanan ek yükler, yaş sınırları ve römorklar gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak ehliyet sınıfları belirlenmiştir.

Örnek olarak engelli bireylerin kullandıkları H sınıfı ehliyet artık ortadan kaldırılmıştır. Belirlenen ehliyet sınıfları da M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F halini almıştır. Ehliyet sınıfları yaş sınırı ise her aracın ait olduğu sürücü belgesi grubuna göre farklılık göstermektedir. Buna göre minimum yaş aralığı 16 ile 24 arasında değişmektedir.

Hangi sürücü belgelerin hangi sınıfları kapsadığı için de çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Örneğin; Moped sürücüleri, diğer adıyla motorlu bisiklet kullanıcılarının M sınıfı sürücü belgesi alması beklenmektedir. Bu bağlamda azami hız sınırları da eklenmiş ve yaş sınırı 16 şeklinde belirlenmiştir. Üstelik bu ehliyet türü 10 sene geçerli olmaktadır. Ehliyet sınıfları kapsamları ise aşağıdaki gibidir.

  • M - Motorlu Bisiklet
  • A1 - 125 cc'ye kadar motosiklet
  • A2 - 35 kW’yi geçmeyen motosiklet: M - A1
  • A - 35 kW’yi geçen motosiklet: M - A1 - A2
  • B1 - 4 tekerli motosiklet: M
  • B - Otomobil ve kamyonet: M - B1 - F
  • BE - Römorklu otomobil ve kamyonet: M - B - B1 - F
  • C1 - 7500 kg'a kadar kamyon ve çekici: M - B - B1 - F
  • C1E - 12000 kg'a kadar kamyon ve çekici: M - B - BE - B1 -C1 - F
  • C - Kamyon ve çekici: M - B - BE - B1 - C - C1 - C1E - F
  • CE - Römorklu kamyon ve çekici: M - B - BE - B1 - C - C1 - C1E - F
  • D1 - Minibüs: M - B - B1 - F
  • D1E - Römorklu minibüs: M - B - BE - B1 - D1 - F
  • D - Minibüs ve otobüs: M - B - BE - B1 - D1 - F
  • DE - Römorklu minibüs ve otobüs: M - B - BE - B1 - D - D1 - D1E - F
  • F - Lastik tekerlekli traktör: M
  • G - İş makinası: M

Ehliyet Sınıfları Fiyatları

Sürücü kursu, sınav giriş ücreti ve harçlar dahilinde ehliyet sınıfları fiyatları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • A1 Sınıfı: 1.959 TL
  • A2 Sınıfı: 2.209 TL
  • A Sınıfı: 2.561 TL
  • B Sınıfı Manuel ve Otomatik: 3.061 TL
  • B,C,D->A1 Sınıfı (Motosiklet Fark): 1.639 TL
  • B,C,D->A2 Sınıfı (Motosiklet Fark): 1.809 TL
  • B,C,D->A Sınıfı (Motosiklet Fark): 2.239 TL

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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