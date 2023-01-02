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Haberler Gündem F Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? F Sınıfı Ehliyet Nedir, Şartları Neler ve Nasıl Alınır?
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F sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? F sınıfı ehliyet nedir, şartları neler ve nasıl alınır?

Yeni ehliyet kategorilerinden biri olan F sınıfı ehliyet, lastik tekerlekli traktörlerin kullanımına ilişkin izin sağlayan bir sürücü belgesidir. Kapsamı ise oldukça sınırlı olmakla beraber, sık tercih edilen bir tür olmadığı için hakkında bilgi edinmek zor olabilmektedir.

F Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? F Sınıfı Ehliyet Nedir, Şartları Neler ve Nasıl Alınır?
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F Sınıfı Ehliyet Nedir?

Lastik tekerli traktörler için kullanım imkanı sağlayan F sınıfı ehliyet, traktör dışında bir motosiklet türü olan moped kullanımına da izin vermektedir. Ancak bu araçlardan başka araçlarla F sınıfı ehliyet ile trafiğe çıkmak mümkün olmayacaktır.

Ek olarak bu sürücü belgesine sahip olan kişiler M sınıfına ait araçları da rahatlıkla kullanabilmektedir. 10 senelik bir geçerlilik süresi olan F sınıfı ehliyet için herhangi bir tecrübe koşulu bulunmamaktadır.

Ancak elbette kanunen ön görülen yaşın doldurulması gerekmektedir. F sınıfı ehliyet yaş sınırı en az 18 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu sürücü belgesini almak isteyen bireyler 18 yaşını tamamlamalıdır.

F Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

F sınıfı ehliyet nasıl alınır diye merak ediyorsanız bu ehliyet türünde kullanılabilecek araç sayısı son derece sınırlı tutulmuştur. Bu anlamda sadece F sınıfı ve M sınıfında kullanılabilen araçlar ile trafiğe çıkılabilir. F sınıfı sürücü belgesine sahipseniz kullanabileceğiniz araçlar sadece motorlu bisiklet ve traktör olarak tanımlanabilir. Bu yüzden genel olarak traktör sürümü yapmak isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilir.

F Sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?

İlk etapta ehliyet sınavlarının başarıyla geçilmesinin zorunlu olduğu F sınıfı ehliyette bazı resmi kağıtların toplanması gerekmektedir. Bunun için lazım olacak evraklar şu şekilde sıralanmıştır:

  • Kan grubunu gösteren kart
  • Temiz adli sicil kaydı
  • Nüfus cüzdanının fotokopisi
  • Güncel 2 adet biyometrik fotoğraf (son 6 içerisinde çekilmiş)
  • Eğitim durumunu gösteren belge
  • “Sürücü olur” isimli sağlık raporu

F sınıfına ait sürücü belgesini almak kolay bir süreçtir. Sadece talep edilen şartları yerine getirmeniz beklenir. Eğer herhangi biri eksik olursa F sınıfı ehliyet alma şansınız ortadan kalkacaktır. Sahip olmanız gereken özellikler ise aşağıdaki gibidir.

  • Öğrenim düzeyinin en az ilkokul olması
  • Ehliyet almaya engel olabilecek bir sağlık sorununun olmaması
  • 18 yaşının doldurulması
  • Ehliyetin süresiz olarak geri alınmamış olması
  • İstenen ehliyet sınavlarını gerekli şekilde tamamlanması

F Sınıfı Ehliyet Fiyatları

Türkiye’de ehliyet alabilmenin temel kuralı bir sürücü kursuna kaydolmaktır. Bu şart, hangi ehliyet türü olduğu fark etmeksizin her vatandaştan istenir. Pek çok sürücü kursunun bulunması nedeniyle de kurs ücretleri için belli bir fiyatlandırma bilgisi bulunamamaktadır. Bu anlamda tek yapmanız gereken bütçenize uygun bir yerle anlaşmak ya da en yakınınızdaki sürücü kursuna kayıt yaptırmak olabilir.

F sınıfı ehliyet fiyatları ise içerisinde barındırdığı bazı değişkenlerden dolayı her sene farklılık göstermektedir. Bu değişkenler; F sınıfı ehliyet harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payıdır. 2022 yılını baz alırsak F sınıfı için belirlenmiş olan tutar 715,40 TL şeklindedir.

Ancak bu tutarın içerisinde sürücü kursuna ödemeniz gereken tutar yer almamaktadır. Kişilerin, ehliyetlerini alabilmek için mutlaka kurs ve sürüş derslerine katılmalıdır. Kurs bitiminde ise uygulamalı sınav gerçekleştirilir. Bu sınav türü toplamda üç kere yapılmaktadır. Üç hakkında da başarılı olamayan bireyler ehliyet alma hakkını kaybetmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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