Ehliyet yenileme süreci bu ay bitiyor! Ehliyet yenileme nasıl yapılır, hangi evraklar gerekir?
Mevcut sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre Ekim ayı itibarıyla bitiyor. Ehliyetini henüz yenilemeyen vatandaşların, gerekli evraklarla birlikte nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Belirlenen tarihe kadar işlemlerini yapmayanların mevcut ehliyetleri geçersiz sayılacak. Peki, ehliyet yenileme işlemleri için son gün ne zaman? İşte detaylar…
Ehliyet yenileme için verilen sürenin sonuna geliniyor. Daha önce konu hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin bir kez daha uzatılmayacağını açıklamıştı. Eski tip sürücü belgesine sahip vatandaşların belirtilen süre içerisinde ehliyetlerini yenilememasi halinde; yenileme ücreti 15 TL'den 7 bin TL'ye çıkacak ve eski tip ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Peki, ehliyet yenileme için son tarih nedir, hangi belgeler gerekir? İşte, detaylar...
2025 EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024'ün son tarih olarak belirlendiğini ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle sürenin 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekildiğini hatırlattı.
EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?
Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.