Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak ve ne kadar ödenecek? 2023 Ek MTV'yi kimler ödeyecek?

Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak ve ne kadar ödenecek? 2023 Ek MTV'yi kimler ödeyecek?

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Resmi Gazete'de paylaşılan ek MTV ödemesi açıklamasının ardından otomobil sahibi vatandaşlar; kimlerin, ne zaman ve ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi gerçekleştireceğini merak ediyor. İşte, sadece bu yıla mahsus olacak ek MTV ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...