ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih, yani yerleştirme heyecanı sardı. İşte ek puanlı yerleştirme hakkında...

EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Ek puanlı yerleştirme hakkı meslek lisesi mezunlarına tanınmaktadır. Bu ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puandır. Öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapması hâlinde verilir. Öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamıyor.

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME HAKKINDA

Meslek lisesinden elektrik bölümünden mezun olarak elektrikle alakalı üniversite bölümü seçilmesi hâlinde de ek puanlı yerleştirme ve başarı sıralaması bazı alınır. Bu bölümde yazan puana göre yerleştirme yapılır. Normal bir şekilde alınan puanla ek puanlı yerleştirme ve başarı sıralaması farklı olarak hesaplanır. Birbirleriyle karıştırılmaması gerekir. Ek puanlı sıralama yalnızca ek puan alabilen öğrenciler arasında yapılan sıralamadır. Yalnızca okuduğu bölümle alakalı yapılacak tercihlerde ekleneceği vurgulanıyor.

Tercihler yapılırken lisede okunan bölümden farklı tercihler yapılacaksa, ek puanlı yerleştirme ve öğrencinin başarı sıralamasına aldanmaması gerekir. Normal puanda çok düşük sıralamalarda olan öğrenciler ek puanlar ile beraber çok iyi sıralamalara yükselebilmektedir ve bu ek puanı her tercihlerinde alacaklarını sanarak yanlış tercihler yapıyor. Bu şekilde herhangi bir üniversiteye yerleşme imkânı bulamamaktadırlar. Böylece sonuçlarla karşılaşmamak için tercihlerin istekler doğrultusunda bir bilen kişi veya rehberlik öğretmenleri ile yapmakta yarar vardır.