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Ek tercih süresi başladı! ÖSYM 2018 YKS ek tercih kılavuzu (YKS ek yerleştirmeleri ve taban puanlar)

YKS ek tercih kılavuzu dün yayınlandı ve ek tercihler bugünden itibaren alınmaya başlandı. Ek tercihler, YKS yerleştirmeleri sonrasında yaptığı tercihlerden birine yerleşemeyen adaylar için ikinci bir şans olurken, üniversitelerde kalan boş kontenjanların da doldurulması için önemli. İşte YKS ek tercih ve yerleştirme kılavuzu

14.09.2018 - 09:19 | Güncelleme:

YKS ek tercih süresi bugün başladı. Dün ÖSYM'nin yayımladığı YKS ek yerleştirme kılavuzunda tercihlerin nasıl yapılacağına dair detaylar paylaşıldı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzla ikinci kez tercih yapacak. Adaylar T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. 2018 YKS ek tercih kılavuzu ve detaylar haberimizde.

EK TERCİH ÜCRETİ VE SON TERCİH GÜNÜ

YKS ek tercihleri, için bankalara yatırılması gereken ücret 15 lira olarak belirlenirken, ücretin 21 Eylül saat 23.59'a kadar yatırılması gerekiyor. Bugün başlayan tercihler 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

2018 YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

1. 2018-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2018-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. 2018-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

ÖN LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

 

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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