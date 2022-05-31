'Hanımefendi misafirim' 0:00 / 0:00

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2014 yılında modellikten oyunculuğa geçiş yapan Ekin Mert Daymaz, daha önce Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu, Simay Barlas ve Melisa Döngel ile aşk yaşamıştı. Daymaz'ın adı bir dönem Tuba Büyüküstün ve ardından da Melisa Şenolsun ile anılmıştı.

ARADIĞI AŞKI BULDU

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde, "Ben esmer seviyorum ama hep sarışın denk geliyor." açıklamasında bulunan Ekin Mert Daymaz, esmer bir güzelle Beyoğlu'nda görüntülendi.

Çift, flaşların patlamasıyla ayrı ayrı yürümeyi tercih etti.

"HANIMEFENDİ MİSAFİRİM"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Daymaz, "Arkadaşlar hanımefendi benim misafirim. Brezilya'dan geldi, İstanbul'u gezdireceğim." dedi.

Ekin Mert Daymaz'ın eğlendiği esmer kadının adının ise Adrielly Tiburcio olduğu ve modellik yaptığı öğrenildi.