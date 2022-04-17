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Ekin Mert Daymaz: Melisa ile sevgili değil, arkadaşız

Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları yönünde çıkan haberleri yalanlayan oyuncu Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun, dün akşam Cihangir'deki bir mekanda görüntülendi

HABERTURK.COM
  • Ekin Mert Daymaz: Melisa Şenolsun ile kalabalıkta denk geldik

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Daha önce haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanyalan oyuncu Ekin Mert Daymaz ile Melisa Şenolsun, geçtiğimiz akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda sohbet eden ikili, basın mensuplarının kendilerini görüntülemesinden rahatsız oldu.
  • Ekin Mert Daymaz: Melisa Şenolsun ile kalabalıkta denk geldik

    Şenolsun, daha sonra oradan ayrılıp, evinin yolunu tuttu. Daymaz ise muhabirlerin sorularını yanıtladı. 
  • Ekin Mert Daymaz: Melisa Şenolsun ile kalabalıkta denk geldik

    "KALABALIKTA DENK GELDİK"
     
    Ünlü oyuncu, "Melisa ile kalabalıkta denk geldik ve sohbet ettik. Melisa benim arkadaşım bunu daha önce de söylemiştik." diyerek, 'aşk' iddialarına son noktayı koydu.
  • Ekin Mert Daymaz: Melisa Şenolsun ile kalabalıkta denk geldik

    "KALBİM BOŞ"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberin ardından açıklama yapan Şenolsun, "Arkadaşlar panik yok! Kalbim boş... (Bana da bu açıklamayı yaptırdınız ya...) Berlin'den yazıyorum, buralar buz." ifadelerini kullanmıştı.
  • Ekin Mert Daymaz: Melisa Şenolsun ile kalabalıkta denk geldik

    "ESMER BEĞENİYORUM AMA SARIŞIN DENK GELİYOR"
     
    Ekin Mert Daymaz da geçtiğimiz günlerde gazetecilerin "Aşk hayatınız nasıl?" sorusuna "Hayatımda kimse yok, seçici de değilim. Benim için sarışın olsun, esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli... Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor. Biraz evvel çektiğiniz de sadece arkadaşım." yanıtını vermişti.
  • Ekin Mert Daymaz: Melisa Şenolsun ile kalabalıkta denk geldik

    Ekin Mert Daymaz'ın adı daha önce Tuba Büyüküstün, Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu ve Melisa Döngel gibi isimlerle aşk dedikodularına karışmıştı...

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