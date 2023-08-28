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        Haberler Magazin Ekin Su Cülcüloğlu: Uçağın motoru 4 kez patlayıp alev aldı - Magazin haberleri

        Ekin Su Cülcüloğlu: Uçağın motoru 4 kez patlayıp alev aldı

        Ekin Su Cülcüloğlu'nun da içinde olduğu tarifeli uçağın motoru 4 kez patlayıp alev aldı. Uçak, Antalya'ya acil iniş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 10:15 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:17
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        29 yaşındaki Ekin Su Cülcüloğlu, geçtiğimiz yıl İngiltere'de yayınlanan 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programını kazanmıştı.

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        Yarışmadaki partneri olan sevgilisi Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Ekin Su Cülcüloğlu, geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisiyle soluğu Türkiye'de almıştı.

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        Davide Sanclimenti ile Bodrum'da tatil yapan Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere’ye dönüş sırasında bindiği uçağın motoru patlayarak alev aldı.

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        Bodrum’dan kalkan uçak, kısa bir süre sonra Antalya’ya acil iniş yaptı.

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        "MOTOR 4 KEZ PATLADI"

        Ekin Su Cülcüloğlu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle dile getirdi: Kabus deneyimi, Bodrum’dan Manchester’a uçuşta soldaki motor 4 kez patladı alevler ve kıvılcımlar. Filmlerdeki gibiydi. Antalya’ya acil iniş yaptık. Şimdiye kadarki en korkunç deneyim!

        #Ekin Su Cülcüloğlu
        #Love Island
        #Aşk adası
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