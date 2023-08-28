Ekin Su Cülcüloğlu: Uçağın motoru 4 kez patlayıp alev aldı

Ekin Su Cülcüloğlu: Uçağın motoru 4 kez patlayıp alev aldı
Ekin Su Cülcüloğlu'nun da içinde olduğu tarifeli uçağın motoru 4 kez patlayıp alev aldı. Uçak, Antalya'ya acil iniş yaptı
29 yaşındaki Ekin Su Cülcüloğlu, geçtiğimiz yıl İngiltere'de yayınlanan 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışma programını kazanmıştı.
Yarışmadaki partneri olan sevgilisi Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Ekin Su Cülcüloğlu, geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisiyle soluğu Türkiye'de almıştı.
Davide Sanclimenti ile Bodrum'da tatil yapan Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere’ye dönüş sırasında bindiği uçağın motoru patlayarak alev aldı.
Bodrum’dan kalkan uçak, kısa bir süre sonra Antalya’ya acil iniş yaptı.
"MOTOR 4 KEZ PATLADI"
Ekin Su Cülcüloğlu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle dile getirdi: Kabus deneyimi, Bodrum’dan Manchester’a uçuşta soldaki motor 4 kez patladı alevler ve kıvılcımlar. Filmlerdeki gibiydi. Antalya’ya acil iniş yaptık. Şimdiye kadarki en korkunç deneyim!