Ekin Su Cülcüloğlu: Uçağın motoru 4 kez patlayıp alev aldı

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Yarışmadaki partneri olan sevgilisi Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Ekin Su Cülcüloğlu, geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisiyle soluğu Türkiye'de almıştı.