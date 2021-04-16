Ekin Uzunlar'ın hayatı ve şarkıları merak ediliyor. Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden biri olan Ekin Uzunlar araştırılıyor. Ekin Uzunlar kimdir? Selçuk Balcı kaç yaşında ve nereli? İşte Ekin Uzunlar şarkıları ve hayatı

EKİN UZUNLAR KİMDİR?

Ekin Uzunlar, 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır. Küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır.

Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. "Oy Benim Sevduceğum", "Son Bir Kez" gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki "Bizim Hikaye" filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir.