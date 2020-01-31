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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya il merkezide yoğun sisin ardından yağmurla karışık kar yağışı etkili oluyor. Zaman zaman görüş mesafesinin çok düştüğü Malatya'da yüksek kesimlerde ise kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor.

24 Ocak'taki Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Doğanyol ve Pütürge ilçesine ulaşımı sağlayan Malatya-Pütürge Karayolu'nun Kubbe Dağı Geçidi'nde ise yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Her kış döneminde sık sık Kubbe Dağı mevkiinde ulaşıma kapanan karayolunun ulaşıma kapanmaması için yoğun bir mesai harcıyor.