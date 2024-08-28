Ekipler şaşkına döndü: Kaçak göçmenlerin akılalmaz yöntemi
Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'ndan Avrupa hayali ile yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kaçak göçmen ile insan kaçakçısı yakalandı. Göçmenlerin kamyonetin kasasının altında oluşturulan özel bölmede saklanması ise ekipleri hayrete düşürdü.
Edirne'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen Makedonya uyruklu D.A.'nın kullandığı kamyonette şüphe üzerine arama yapıldı.
Aramada kamyonet kasasının alt kısmında ilk bakışta fark edilmeyen özel olarak yapılmış, zula olarak tabir edilen 230 santimetre uzunluğunda 130 santimetre eninde ve 30 santimetre yüksekliğinde bir bölme tespit edildi.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerinin dikkatinden kaçmayan gizli bölme içerisinde toplam 5 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Yetkililer, ülkede göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında böyle bir düzeneğe ilk defa rastladıklarını anlattı.
5 kaçak göçmen işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilirken, D.A. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.