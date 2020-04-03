Koronavirüs nedeniyle ekmek satışlarına düzenleme getirildi ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede fırınların ekmek satışlarını temastan uzak tutmak için kağıt ya da poşet ambalajlı olarak sunmaları istendi. Ancak yasağa rağmen hala bazı illerde pazarlarda açık halde ekmek satıldığı görüldü.

Koronavirüse karşı ülke genelinde alınan önlemlerden biri olan ekmek satışı konusunda yapılan düzenlemede ekmeklerin ambalaj içinde satılması ve böylece temastan uzaklaştırılmaları yönündeydi. Özellikle ekmek üreticilerinin salgın döneminde hijyen kurallarına daha çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanlığı, kurallara uyulmamasının halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Ekmek satışları nasıl olacak derken özellikle İstanbul’da ekmek satışlarının %35 düştüğü gözlemlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının ekmeğin ya kağıt ambalaj ya da plastik esaslı ambalaj içinde satılmasını öngörmesi sonucu manav, pazar veya seyyar satıcıların ambalajsız ekmek satmasının yasakladığını da açıkladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit ilk adımı atarak ambalajlı ekmek satışı için tüm önlemleri aldıklarını açıkladı. Türkiye genelinde marketlerde, fırınlarda, bakkallarda veya sokakta satılan ekmeklerin ambalaja girmesi gerektiği ve iş kaybının insan sağlığından önemli olmadığının vurgusu yapıldı.

Ekmek Sadece Fırında Satılmalı

Çorlu ve Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit halk sağlığını önemsediklerini dile getirerek ekmeğin poşete girmesi ve sadece fırınlarda satılması hijyen açısından daha uygun dedi. Her ne kadar ekmek poşetlendiği zaman maliyeti 20 kuruş artsa da fırıncıların bu zor ekonomik süreçte halka destek olacaklarını söyledi.

Devletin almış olduğu bütün kararların arkasında olduklarını vurgulayan Haşim Yiğit, gece gündüz bu salgın dönemini atlatmak konusunda her türlü desteği vereceklerini açıkladı. Ayrıca fırınlara haftada bir gün izin konusunu gündeme getiren Haşim Yiğit, tatil günlerinde fırınların virüsten güzelce temizlenmesi konusuna dikkat çekti. Ülkemizde fırıncıların doktorlar gibi çalıştıklarını söyleyen Haşim Yiğit, ileride sıkıntı yaşanmaması için bunun gerekli olduğunu söyledi.