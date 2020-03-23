Ev Yapımı Ekmek nasıl yapılır? Evinizde hem tasarruf yapmak için hem de kendi ekmeğini yapmak isteyenlere gelin evde ekmek nasıl yapılır beraber bakalım.
EVDE EKMEK YAPIMI İÇİN MALZEMELER
⦁ Yarım paket un
⦁ 2 su bardağı su
⦁ 2 çay kaşığı kuru maya
⦁ 1 çay kaşığı tuz
⦁ 1 tutam şeker
EVDE EKMEK YAPIMININ PÜF NOKTALARI
⦁ Kuru malzemelerinizin hepsini karıştırma kabına alın.
⦁ Mayaya su ekleyin ve maya eriyene kadar karıştırın.
⦁ Suya yavaş yavaş un ekleyin ve iyice karıştırın.
⦁ Karıştırdığınız hamuru 10 dakika kadar dinlendirin.
⦁ Dinlenen hamuru 10 dakika daha yoğurun.
⦁ Hamur pürüzsüz bir hal alıncaya kadar yoğurun ve en sonunda bir kabın üzerine hava almayacak şekilde kapatın.
⦁ Hava geçirmeyen kapta 3 saat kadar mayalanmaya bırakın.
⦁ Hamurunuzu tezgâha almadan önce tezgahınızı unlayın ve hamuru koyun.
⦁ Hamurunuzu unlayın ve 2 parçaya bölün ve yarım saat daha dinlendirin.
⦁ Dinlendirdiğiniz hamura şekil verin.
⦁ Hazırladığınız fırın tepsisini yağlı kâğıdı serin ve hamuru tepsiye aktarın.
⦁ Fırınınızı 225 derecede ısıtın.
⦁ Fırınınız ısınınca ekmeğinizi 225 derecede pişirin.
⦁ Ekmeğiniz piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.
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