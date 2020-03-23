Ev Yapımı Ekmek nasıl yapılır? Evinizde hem tasarruf yapmak için hem de kendi ekmeğini yapmak isteyenlere gelin evde ekmek nasıl yapılır beraber bakalım.

EVDE EKMEK YAPIMI İÇİN MALZEMELER

⦁ Yarım paket un

⦁ 2 su bardağı su

⦁ 2 çay kaşığı kuru maya

⦁ 1 çay kaşığı tuz

⦁ 1 tutam şeker

EVDE EKMEK YAPIMININ PÜF NOKTALARI

⦁ Kuru malzemelerinizin hepsini karıştırma kabına alın.

⦁ Mayaya su ekleyin ve maya eriyene kadar karıştırın.

⦁ Suya yavaş yavaş un ekleyin ve iyice karıştırın.

⦁ Karıştırdığınız hamuru 10 dakika kadar dinlendirin.

⦁ Dinlenen hamuru 10 dakika daha yoğurun.

⦁ Hamur pürüzsüz bir hal alıncaya kadar yoğurun ve en sonunda bir kabın üzerine hava almayacak şekilde kapatın.

⦁ Hava geçirmeyen kapta 3 saat kadar mayalanmaya bırakın.

⦁ Hamurunuzu tezgâha almadan önce tezgahınızı unlayın ve hamuru koyun.

⦁ Hamurunuzu unlayın ve 2 parçaya bölün ve yarım saat daha dinlendirin.

⦁ Dinlendirdiğiniz hamura şekil verin.

⦁ Hazırladığınız fırın tepsisini yağlı kâğıdı serin ve hamuru tepsiye aktarın.

⦁ Fırınınızı 225 derecede ısıtın.

⦁ Fırınınız ısınınca ekmeğinizi 225 derecede pişirin.

⦁ Ekmeğiniz piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.