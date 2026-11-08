10 yeşil girişim COP31'e taşınacak

BTM'den yapılan açıklamaya göre, girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunan merkez, girişimcilerini Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen fuar, zirve ve organizasyonlarla buluşturmaya devam ediyor.

BTM TEKMER ile Emlak Konut GYO işbirliğinde hayata geçirilen COP31 Yeşil Teknoloji Hızlandırma Programı ile 10 yeşil teknoloji girişimi iklim zirvesi COP31'e katılacak. KOSGEB Hızlandırma Destek Programı kapsamında desteklenen proje, üç ay boyunca 10 girişimi bir araya getirecek.

İklim teknolojileri, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir yapı malzemeleri, su ve karbon yönetimi ile akıllı şehir çözümleri alanlarında çalışan girişimler, program kapsamında geliştirdikleri teknolojileri uluslararası platformda tanıtma fırsatı bulacak.

REKLAM

Programla girişimlerin küresel iklim gündeminin önemli aktörleriyle buluşmaları, yeni işbirlikleri geliştirmeleri ve çözümlerini uluslararası pazarlara taşıyabilecek bağlantılar kurmaları hedefleniyor.

10 GİRİŞİM, ÇEVRESEL SORUNLARA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER SUNUYOR

COP31 Yeşil Teknoloji Hızlandırma Programı'na katılacak 10 girişim, çevresel sorunlara teknoloji odaklı çözümler geliştiriyor.

"ALGBIO", sanayi tesisleri ve veri merkezlerinin atık sularını mikroalglerle arıtırken aynı sistemde bacalardan çıkan karbondioksiti yakalayarak biyokütleye dönüştürüyor. Bir diğer girişim "ALL Smart Waste" de yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) destekli akıllı atık yönetimi çözümleriyle belediyelerin atık toplama rotalarını optimize ediyor. Sahada 2 bin 500'ü aşkın sensörle 10'dan fazla kamu kurumuna hizmet veren girişim, yakıt tüketimini ve karbon salımını azaltmayı hedefliyor.

REKLAM

"Chitolastic", deniz ürünü atıkları ve fungal biyokütleden çevre dostu yöntemlerle elde ettiği kitosanı, doğada çözünebilen biyoplastik ham maddesine dönüştürüyor. "Ecologica Sustainability" de geliştirdiği Karbon Yönetimi Platformu ile şirketlerin emisyonlarını izleme, raporlama ve azaltma süreçlerini dijitalleştiriyor. Girişim ayrıca sürdürülebilirlik danışmanlığı, karbon ayak izi hesaplama ve yeşil sertifika hizmetleri sunuyor.

Binalarda enerji ve kaynak verimliliğine odaklanan "Fan Morph", doğadan ilham alan kinetik cephe modülüyle güneş, rüzgar ve yağmur koşullarına göre kendini ayarlayarak doğal havalandırma ve gölgeleme sağlıyor. "G&D Soğutma", sanayi tesislerinde ortaya çıkan atık ısıyı adsorpsiyon teknolojisiyle soğutmaya dönüştürürken yapay zeka tabanlı yazılımıyla enerji tüketimini azaltmayı amaçlıyor. "Gristek" ise lavabolardan gelen gri suyu yerinde arıtarak tuvalet rezervuarlarında ve temizlikte yeniden kullanılmasını sağlayan akıllı bir sistem geliştiriyor.

REKLAM

"Harcy", pet şişe atıklarını binalarda kullanılabilen ısı ve ses yalıtım levhalarına dönüştürüyor. "Vegg Foods" da nohut işlemede ortaya çıkan nohut kırığını fermantasyonla fonksiyonel gıdalara kazandırırken bitki bazlı yumurta alternatifi Aquafaba+ gibi ürünler geliştiriyor. "Tigerwood" ise atık içecek kartonlarını inşaat ve kaplama sektöründe kullanılabilen kompozit panellere dönüştürerek geri dönüşümü zor ambalaj atıklarına yeni bir kullanım alanı açıyor.

BTM, bu programla yeşil teknoloji alanında çalışan girişimlerin uluslararası görünürlüğünü artırmayı, geliştirdikleri çözümlerin yeni pazarlara ulaşmasını ve Türkiye’nin iklim teknolojileri ekosisteminin küresel bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

REKLAM

"AMACIMIZ GİRİŞİMLERİMİZİN BURADAN SOMUT İŞBİRLİKLERİ VE YATIRIMLARLA DÖNMESİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Genel Müdürü Önder Kul, girişimcilerin gelişiminde uluslararası organizasyonlara katılımın önemli bir rol oynadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31, iklim teknolojileri alanında çalışan girişimlerimiz için dünyaya açılan önemli bir kapı. Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz COP31 Yeşil Teknoloji Hızlandırma Programı kapsamındaki 10 girişimimiz, Antalya'da sürdürülebilirlik çözümlerini yatırımcılar, kurumlar ve küresel paydaşlarla buluşturacak. BTM olarak yıl boyunca hem Türkiye'deki hem de dünyanın dört bir yanındaki fuar ve zirveleri yakından takip ediyor, girişimcilerimizi bu platformlarda doğru pazar ve doğru ortaklarla tanıştırıyoruz. Amacımız, Türkiye'de geliştirilen teknolojilerin küresel ölçekte karşılık bulması ve girişimlerimizin buradan somut işbirlikleri ve yatırımlarla dönmesi."