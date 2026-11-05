212’den yapay zekâ donanımları platformu Stoa’ya yatırım

212, yeni yatırımını Berat Çelik (CEO), Eren Berke Sağlam (CFO) ve Kaan Yiğit (CTO) tarafından kurulan, ABD merkezli Stoa’ya yaptı. Fiziksel yapay zekâ donanımları için ilk merkezi spot pazaryerini ve bu varlıklara özel ilk donanım fiyat endeksini sunan Stoa aldığı yatırımla, Stoa Markets ve Stoa Intelligence ürünlerini geliştirmeyi, mühendislik ve veri ekiplerini büyütmeyi, alıcılarla tedarikçileri buluşturan ağı genişletmeyi ve ABD'deki faaliyetlerini güçlendirirken uluslararası pazarlara erişimini artırmayı planlıyor.

Y Combinator’ın 2026 yaz programına katılan Stoa, yapay zekâ altyapısında kullanılan grafik işlem birimleri (GPU) başta olmak üzere fiziksel yapay zekâ donanımları için ilk merkezi spot pazaryeri ve bu varlıklara özel ilk donanım fiyat endeksini sunuyor. Platformun Stoa Markets ürünü, alıcılarla doğrulanmış tedarikçileri bir araya getirerek rekabetçi tekliflerin toplanmasından işlemlerin tamamlanmasına kadar tüm ticaret sürecini koordine ediyor. İnceleme, nakliye, sigorta ve finansman gibi hizmetleri de iş ortakları aracılığıyla sürece dahil eden Stoa Markets, donanımın kullanım ömrü boyunca alım satım süreçlerini destekliyor. Stoa Intelligence ise kurumların donanım varlıklarını değerlemesi ve piyasa değerlerini takip edebilmesi için fiyat endeksleri ve değerleme verileri sağlıyor. Böylece şirketlerin donanım varlıklarına ilişkin finansman ve yeniden satış kararlarını güvenilir piyasa verileriyle almasına yardımcı oluyor.

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BORSA YOLU AÇILIYOR

Stoa Kurucu Ortağı ve CEO’su Berat Çelik konuyla ilgili şöyle konuştu: “Stoa olarak, fiziksel yapay zekâ donanımları için ilk merkezi spot pazaryeri ve bu varlıklara özel ilk donanım fiyat endeksini sunuyoruz. GPU’lardan (grafik işlem birimleri) başlayarak fiziksel yapay zekâ donanımları için bir borsa kuruyoruz. Bu varlıkların alınıp satılması, fiyatlandırılması ve zamanla fiyat risklerine karşı korunabilmesi için gereken altyapıyı oluşturuyoruz. Fiziksel GPU fiyatları, hesaplama kapasitesinin kiralama fiyatlarından farklı hareket edebildiği için donanım sahipleri ve bu varlıkları finanse eden kurumlar açısından ayrı riskler yaratıyor. Stoa Intelligence ile donanımın değerini izlemeye yönelik güvenilir referans fiyatlar oluşturuyor, bu verilerin şirketlerin finansman ve donanım fiyat riskini yönetme kararlarına temel oluşturmasını hedefliyoruz. Aldığımız yatırımla ürünlerimizi geliştirerek daha fazla alıcı ve tedarikçiye ulaşmayı amaçlıyoruz. 2027 yılında GPU donanımının değerine bağlı finansal ürünler için altyapı geliştirerek fiziksel pazaryerimizi ve fiyatlandırma çözümlerimizi donanım fiyat riskini yönetmeye yönelik araçlarla genişletmeyi planlıyoruz.”

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Geliştirdikleri fiyatlandırma modeliyle donanım piyasasında güvenilir ve şeffaf fiyatlar oluşturmayı hedeflediklerini belirten Stoa Kurucu Ortağı ve CFO’su Eren Berke Sağlam, şöyle konuştu: "Stoa Intelligence ile donanımı modeline, konfigürasyonuna, durumuna ve yaşına göre fiyatlıyoruz. Bu varlıkları finanse eden kurumlar bugüne kadar liste fiyatlarını esas alıyordu. Artık ellerinde gerçek işlemlere dayanan bağımsız bir referans var."

Bu fiyatlandırma modelini mümkün kılan teknolojik altyapıya ilişkin bilgi veren Stoa Kurucu Ortağı ve CTO’su Kaan Yiğit, şunları söyledi: "Doğrulama, teklif toplama, ödeme ve işlem kaydını tek bir sistemde birleştiriyoruz. Fiyat endeksinin verisi de bu altyapıdan geliyor."

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"ALIM-SATIM HÂLÂ DAĞINIK"

212 Bölgesel Fon Ortağı Kıvanç Aydın, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Yapay zekâ altyapısına yapılan yatırımlar büyüdükçe GPU’lar şirketlerin bilançolarında giderek daha büyük bir yer tutuyor, ancak bu donanımların alım ve satımı hâlâ dağınık, fiyatlandırması da yeterince şeffaf değil. Berat’la 2026 baharında tanıştığımızda, Stoa’nın bu soruna yaklaşımı dikkatimizi çekti. Stoa bir pazaryeriyle başlıyor, buradaki işlemlerden referans fiyatlar oluşturuyor ve zamanla bu donanımların finanse edilebildiği ve fiyat riskinin yönetilebildiği bir borsa kurmayı hedefliyor. Berat, Eren ve Kaan’ın önlerindeki önemli kariyer fırsatlarını geride bırakıp Stoa’yı kurmak için bir araya gelmeleri de bizi ayrıca etkiledi. 212 olarak yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”