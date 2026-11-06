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        Haberler Ekonomi Para ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

        ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

        ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 165 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 20:48 Güncelleme:
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        ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

        ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam ekimde 165 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan tarım dışı istihdamın bu dönemde 65 bin kişi artması öngörülüyordu.

        İstihdam, profesyonel ve ticari hizmetler, ulaştırma ve depolama ile sağlık hizmetleri sektörlerinde arttı.

        Tarım dışı istihdama ilişkin ağustos ve eylül verilerinde yukarı yönlü revizyona gidildi. Ağustosta istihdam artışı 133 binden 186 bine, eylülde istihdam artışı 29 binden 60 bine revize edildi. Söz konusu revizyonlarla, ağustos ve eylül aylarındaki toplam istihdam, daha önce açıklanan rakamın 84 bin üzerinde gerçekleşti.

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        İŞSİZLİK ORANI DÜŞTÜ

        ABD'de işsizlik oranı ekimde 0,1 puan azalarak yüzde 4,1'e indi. Piyasa beklentisi, işsizlik oranının eylülde olduğu gibi yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

        Ülkedeki işsiz sayısı ekimde 41 bin azalışla 7 milyon 68 bine geriledi. İş gücüne katılım oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 61,9'a ulaştı.

        Haftalık ortalama çalışma süresi ekimde değişim göstermeyerek 34,4 saat oldu. ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,1 artarak 38 dolara yükseldi.

        Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,2 artmıştı.

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        #ABD
        #Tarım dışı istihdam
        #işsizlik
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