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        Haberler Ekonomi Para ABD'de üretici enflasyonu hızlandı

        ABD'de üretici enflasyonu hızlandı

        ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        ABD'de üretici enflasyonu hızlandı

        ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

        Ağustosta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları, temmuzda yüzde 0,1 artış göstermişti.

        Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise ağustosta yüzde 5,4 oldu. Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 5,3 olması yönündeydi. ÜFE temmuzda yıllık yüzde 4,8 artmıştı.

        Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.

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        Yıllık bazda piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması bekleniyordu.

        Çekirdek ÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 4,3 yükselmişti.

        ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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        #ABD
        #ÜFE
        #ENFLASYON
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