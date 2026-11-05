AJet'ten yurt dışı bilet kampanyası
AJet'in yurt dışı uçuşlarında geçerli kampanyası kapsamında 100 bin indirimli koltuk satışa sunulurken, Türkiye çıkışlı biletler 29 dolar, Türkiye varışlı seçili hatlardaki biletler ise 15 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla alınabilecek. Kampanya, 24 Kasım 2026-4 Mart 2027 arasındaki seyahatleri kapsayacak
AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kış dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletler, 29 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya ile 100 bin indirimli koltuk satışta olacak.
AJet, yurt dışı kampanyası ile misafirlerine Münih’ten Amsterdam’a, Paris’ten Londra’ya, Taşkent’ten Cezayir’e uzanan geniş destinasyon ağında kış seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor. Kampanya ile satışa sunulan biletler; 5 Kasım 2026 tarihinde saat 11:00’den 6 Kasım 2026 tarihinde saat 23:59’a kadar satın alınabilecek.
İndirimli biletler, 24 Kasım 2026 – 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (11 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarken; Türkiye varışlı seçili hatlarda 15 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bilet alma fırsatı da sunulacak.
Erişilebilir fiyatlar sunan AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyası kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı da 9 dolar olacak. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya ile indirimli biletler; ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.
Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar: Amsterdam, Stokholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, St.Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam, Halep.