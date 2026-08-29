Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Enerji
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.641,56 %0,45
        DOLAR 48,2387 %0,23
        EURO 55,8944 %-0,46
        GRAM ALTIN 6.908,74 %-3,01
        BITCOIN 77.674,00 %0,35
        FAİZ 40,10 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 102,97 %-4,01
        GBP/TRY 65,3698 %-0,25
        EUR/USD 1,1585 %-0,58
        BRENT PETROL 88,03 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 11.295,79 %-3,01
        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt tarifelerinde yeni düzenleme

        Akaryakıt tarifelerinde yeni düzenleme

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı doğal gaz dağıtım şirketlerinin yatırım tavanları ile bazı akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tesislerinin hizmet tarifelerini revize etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 14:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akaryakıt tarifelerinde yeni düzenleme

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı doğal gaz dağıtım şirketlerinin yatırım tavanları ile bazı akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tesislerinin hizmet tarifelerini revize etti.

        EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Buna göre, Selçuk Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin 2022-2026 dönemine yönelik perakende satış tarifelerinde esas alınan yatırım tavanları revize edildi. Şirketin 2026 yılı yatırım tavanı 6 milyon 417 bin 864 lira, ilave yatırım tavanları ise 12 milyon ve 43 milyon lira olarak belirlendi.

        REKLAM

        Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bu yılki yatırım tavanı 64 milyon 945 bin 598 lira, ilave yatırım tavanları ise 31 milyon 986 bin 273 lira ve 63 milyon 587 bin 495 lira olarak tespit edildi.

        Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Antalya'daki iki depolama tesisi arasında bulunan akaryakıt boru hattına ilişkin iletim tarifesi ise tadil edilerek onaylandı. Boru hattından havacılık yakıtlarının iletiminde metreküp başına KDV hariç 164,97 lira hizmet bedeli uygulanacak. Yeni tarife 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

        REKLAM

        Başkanlığın Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren TF-6 Antalya Tank Çiftliği Deposu'na ilişkin tarife de yeniden düzenlendi. Tesiste havacılık yakıtları için günlük depolama hizmet bedeli metreküp başına KDV hariç 3,27 lira olarak belirlendi.

        Teslim alma ve teslim etme hizmetlerinde deniz araçları için metreküp başına 75,77 lira, kara araçları için 90,90 lira ücret alınacak. Ücretlere ayrıca KDV eklenecek. Tarife 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

        LPG DEPOLAMA TARİFELERİ DE YENİLENDİ

        EPDK, Pet Gaz AŞ'nin Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki LPG terminalinin depolama tarifesini de tadil ederek onayladı.

        REKLAM

        Tesiste LPG karışımı ve otogaz için günlük depolama bedeli ton başına 24 lira, teslim alma ve teslim etme hizmetlerinin her biri için ton başına 310 lira olarak belirlendi. Fiyatlara KDV ayrıca eklenecek.

        Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Ticaret AŞ'nin Giresun'un Tirebolu ilçesindeki terminalinin tarifesi de yeniden belirlendi.

        Buna göre, LPG karışımı ve otogaz için günlük depolama bedeli ton başına 14,10 lira, teslim alma ve teslim etme hizmetlerinin her biri için ton başına 205 lira olarak belirlendi. Fiyatlara KDV ayrıca eklenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #LPG
        #epdk
        #enerj
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        O sürücü gözaltında!
        O sürücü gözaltında!
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        "Skriniar ve Ake'den çok şey öğreneceğim"
        "Skriniar ve Ake'den çok şey öğreneceğim"
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Güzellik merkezinde skandal!
        Güzellik merkezinde skandal!
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme