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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akbank COP31 programını açıkladı

        Akbank COP31 programını açıkladı

        Akbank, 9-20 Kasım tarihleri arasında, Antalya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin programını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        Akbank COP31 programını açıkladı

        Akbank, COP31’e taşıdığı “Dünya için, Hepimiz için” yaklaşımıyla, ekonomik büyümenin, toplumsal refahın ve doğanın geleceğinin ortak bir zeminde buluştuğu bir geleceğe odaklanıyor.

        Bankadan yaılan açıklamaua göre bu doğrultuda Banka, sanayinin yeşil dönüşümü, sürdürülebilir tedarik zincirleri, elektrifikasyon ve sürdürülebilir iklimlendirme ile mavi finansman alanlarındaki stratejisini, uygulamalarını ve iş birliklerini paylaşmaya hazırlanıyor.

        Kamu kurumlarından uluslararası finans kuruluşlarına, reel sektörden teknoloji şirketlerine, KOBİ’lerden sivil topluma geniş bir paydaş grubunu ortak hedeflerde buluşturacak etkinliklerde, Akbank’ın 2030 için belirlediği 2,5 trilyon TL’lik sürdürülebilir finansman hedefinin farklı sektörlerde nasıl hayata geçirileceği ele alınacak; finansmana erişim, teknik kapasite, risk paylaşımı ve etki ölçümü gibi konular değerlendirilecek. Uluslararası kaynakların Türkiye’nin dönüşüm öncelikleriyle buluşturulması ve yeni iş birliği modellerinin geliştirilmesi hedeflenecek.

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        “BU ÖNEMLİ BULUŞMAYI SOMUT ADIMLARA DÖNÜŞTÜRMEYE HAZIRIZ"

        Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, şunları paylaştı: “2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, dünyanın iklim gündemi açısından kritik bir buluşma. Türkiye’nin böyle bir buluşmaya ev sahipliği yapması da hepimiz için ayrı bir anlam taşıyor. Sektörümüze hem bu konferans sürecinde hem de sonrasında önemli sorumluluklar düşüyor. Antalya’da kurulacak ilişkilerin konferansın bitişiyle sona ermemesi; yeni yatırımlara, ortaklıklara ve kalıcı finansman modellerine dönüşmesi kritik. Akbank olarak biz de bu önemli buluşmayı somut adımlara dönüştürmeye hazırız.”

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        Akbank’ın COP31 gündemi:

        9 Kasım – Sürdürülebilir tarım

        Akbank, Migros, TARİŞ ve KGF, çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin finansmana erişimini; tarımda verimlilik, dayanıklılık ve değer zinciri yaklaşımıyla ele alacak.

        10 Kasım – Elektrifikasyon ve iklimlendirme

        Enerji, sanayi ve yeşil finansman arasındaki bağ masaya yatırılacak. Akbank ayrıca UNDP ve sektör temsilcileriyle Türkiye’nin Ulusal Soğutma Eylem Planı’nı, sürdürülebilir iklimlendirme uygulamalarını ve sahadan edinilen deneyimleri paylaşacak. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen “Dönüşümde Gelecek Var” programının eğitim ve ileri dönüşüm boyutu da COP31 gündemine taşınacak.

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        13 Kasım – İklim finansmanı

        Günün odağında uluslararası kaynakların Türkiye’nin yatırım öncelikleriyle buluşturulması olacak. Sürdürülebilir borçlanma, tedarik zincirlerinin dönüşümü, sanayinin karbonsuzlaşması, karbon fiyatlaması, yeşil sigorta çözümleri ve KOBİ’lerin finansmana erişimi; EBRD, IFC, ADB ve sektör temsilcilerinin katılımıyla değerlendirilecek. Kapsayıcı ve alanında öncü finansman modelleri ve iş birlikleri duyurulacak.

        14 Kasım – Gençler, yetkinlikler ve yapılı çevre

        Gençlerin iklim politikalarına ve finansman kararlarına katılımı açık bir diyalogda ele alınacak. GYODER iş birliğiyle düzenlenecek çalıştayda ise gayrimenkul sektörünün dönüşüm ihtiyaçları değerlendirilecek.

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        15 Kasım – Bölgesel dönüşüm

        Akbank ve GEFF Türkiye, farklı bölgelerden işletmeleri bir araya getirerek yeşil yatırımların önündeki ihtiyaçları ve finansman çözümlerini ele alacak.

        16 Kasım – Döngüsel ekonomi ve sanayide kapsayıcılık

        Atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi, kadınların sanayideki dönüşüm yatırımlarına ve finansmana erişimi ile Denizli sanayisinin yeşil dönüşümü gündeme alınacak.

        17 Kasım – Mavi ekonomi

        Deniz ve su ekosistemlerinin korunmasını ekonomik değer üretimiyle birleştiren modeller; finans, turizm, bilim, teknoloji ve uluslararası kuruluşların katılımıyla gerçekleşen buluşmalarda ele alınacak.

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        18 Kasım – Adil ve kapsayıcı geçiş

        İklim risklerine karşı sigorta, çalışanların ve tedarikçilerin dönüşüm sürecine katılımı, kadın girişimcilerin güçlenmesi, etki odaklı işletmeler ve sürdürülebilir satın alma modelleri odağa alınacak.

        19 Kasım – Uygulamayı ölçeklemek

        COP31 programının son bölümünde sıfır atık politikalarının iş modelleri ve finansmanla buluşturulması konuşulacak. Çözüme ihtiyaç duyan kurumlarla çözüm geliştiren girişimleri bir araya getirecek eşleştirme çalıştayıyla, fikirlerin ticari uygulamalara dönüşmesi desteklenecek.

        Akbank, COP31 boyunca Yeşil Bölge’deki standında gerçekleştireceği buluşmaların yanı sıra farklı sahnelerde düzenleyeceği panel, çalıştay ve deneyim alanlarıyla iklim finansmanının ölçülebilir ve somut uygulamalarının hayata geçmesini destekleyecek.

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        #akbank
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        #Antalya
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