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        Haberler Ekonomi Para Akbank'tan ilk yarıda 34.3 milyar TL net kâr

        Akbank'tan ilk yarıda 34.3 milyar TL net kâr

        Akbank, 2026 yılının ilk yarısında 12 milyar 623 milyon TL vergi gideri sonrası 34 milyar 333 milyon TL konsolide net kâr elde ederken, ekonomiye sağladığı toplam kredi desteğini 2 trilyon 913 milyar TL'ye çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akbank'tan ilk yarıda 34.3 milyar TL net kâr

        Akbank’ın 2026 yılı ikinci çeyrek finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “İkinci çeyrekte jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizlikler küresel piyasalarda ve emtia fiyatlarında belirgin dalgalanmaya neden oldu. Bu dalgalanmaların yurt içinde enflasyon, dış denge ve bütçe üzerinde etkileri gözlense de ekonomi yönetimimiz tarafından proaktif bir şekilde alınan politika önlemleri, yurt içi finansal piyasaların görece daha sakin bir seyir izlemesini sağladı. Bu süreçte Akbank ve Türk bankacılık sektörü, her zaman olduğu gibi, ülke ekonomisini güçlü bir biçimde desteklemeyi sürdürdü.”

        Gür, açıklamalarına şöyle devam etti, “2026 yılının ilk yarısında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 2 trilyon 233 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 913 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 2 trilyon 511 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 4 trilyon 12 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 16,4 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2026 yılının ilk yarısında 12 milyar 623 milyon TL vergi gideri sonrası 34 milyar 333 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”

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