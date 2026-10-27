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        Haberler Ekonomi Teknoloji Akbank’tan yazılım geliştirmede yapay zeka desteği

        Akbank’tan yazılım geliştirmede yapay zeka desteği

        Akbank, Akbank Teknoloji IQ (ATiQ) çatısı altında yapay zekâ ajanları geliştirdi. Bu kapsamda binlerce Akbanklı mühendisin kullanımına sunulan ATiQ kod gözden geçirme ajanı, ayda ortalama 10 bin kod gözden geçirme talebine destek vererek yazılım geliştirme süreçlerinde kaliteyi güçlendiriyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay "Yapay zekânın hızlı ve titiz analiz yeteneğini mühendislerimizin deneyimi ve muhakemesiyle bir araya getiriyoruz. Nihai kararın insan kontrolünde kaldığı bu modelle yazılım geliştirme süreçlerimizi güçlendirirken müşterilerimize sunduğumuz dijital bankacılık hizmetlerinin kalitesini destekliyor ve sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        Akbank'tan yazılım geliştirmede yapay zeka desteği

        Akbank Teknoloji, yazılım geliştirme süreçlerinde insan uzmanlığı ile yapay zekânın yeteneklerini bir araya getiren çalışmalarını genişlettiğini bildirdi.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre Akbank Teknoloji IQ (ATiQ), yazılım geliştirme yaşam döngüsünün farklı aşamalarına yönelik geliştirilen yapay zekâ ajanlarının ortak çatısını oluşturuyor. Bu çatı altındaki ajanlar, mühendislerin günlük çalışmalarına destek olurken, yazılım geliştirme süreçlerinde kalite ve sürdürülebilirliği odağına alıyor.

        Bu çözümlerden ATiQ kod gözden geçirme ajanı, kod değişikliklerini Akbank’ın yazılım geliştirme standartlarına göre analiz ederek mühendislerin inceleme süreçlerine destek oluyor. Akbank Teknoloji’de binlerce mühendisin kullanımına sunulan ajan, standart dışı uygulamaların yazılımlar devreye alınmadan önce fark edilmesine yardımcı oluyor.

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        MÜHENDİSLERİN YANINDA İKİNCİ GÖZ

        Kod gözden geçirme, geliştirilen bir yazılımın kalitesini, güvenilirliğini ve yeni yazılımların da kolayca geliştirilebilmesini destekleyen temel kontroller arasında yer alıyor. ATiQ kod gözden geçirme ajanı da mühendislerin birbirlerinin kodlarını incelediği bu süreci güçlendiriyor.

        Ajan; standart dışı uygulamaları, dikkat gerektiren ayrıntıları ve iyileştirme alanlarını belirleyerek hem kodu geliştiren hem de inceleyen mühendislere geri bildirim ve öneriler sunuyor. Böylece geliştirme ekiplerine çalışma sırasında yardımcı oluyor.

        Yapay zekâ tarafından oluşturulan bulgular ve öneriler mühendislerin değerlendirmesine sunulurken nihai karar ve onay insan kontrolünde kalıyor. Bu çalışma biçimi, yapay zekânın hızlı ve kapsamlı analiz yeteneğini mühendislerin deneyimi, teknik bilgisi ve muhakemesiyle birleştiriyor.

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        ATiQ kod gözden geçirme ajanı, mühendisler arasındaki inceleme sürecine verdiği desteğin yanı sıra kodlar devreye alınmadan önce de otomatik kalite kontrolü gerçekleştiriyor.

        Kod değişikliklerini Akbank’ın yazılım geliştirme standartları doğrultusunda yeniden analiz eden ajan, özellikle büyük ve karmaşık kod yapılarında olası hataların, standart dışı kullanımların ve geliştirmeye açık noktaların fark edilmesine yardımcı oluyor.

        Akbank’ın teknoloji ekiplerinin ihtiyaçları ve mühendislik standartları doğrultusunda geliştirdiği sistem, bu yönüyle genel amaçlı hazır araçlardan ayrışıyor. Akbank’ın teknoloji mühendisleri tarafından geliştirilen ATiQ, kurumun yazılım geliştirme yaklaşımını ve teknik standartlarını kontrollere doğrudan yansıtıyor.

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        ATiQ kod gözden geçirme ajanının geliştirme süreçlerine sağladığı destek, müşterilerin kullandığı dijital bankacılık hizmetlerinin arkasındaki teknik yapının güçlendirilmesine katkı sağlıyor. ATiQ ile desteklenen kontroller; hizmet kalitesinin korunmasını, dijital kanalların güvenilirliğini ve bankacılık hizmetlerinin sürekliliğini destekliyor.

        "NİHAİ KARAR İNSAN KONTROLÜNDE"

        Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

        “ATiQ ajanlarıyla Akbank’ın mühendislik birikimini yapay zekânın gücüyle birleştiriyor, bu yaklaşımı iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Yapay zekâ ajanlarımızı, ekiplerimizin yeni nesil asistanları olarak konumlandırıyor ve yazılım geliştirme yaşam döngüsünün farklı aşamalarında devreye alıyoruz.

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        Bu iş birliğinde yapay zekânın hızlı ve titiz analiz yeteneğini mühendislerimizin deneyimi ve muhakemesiyle bir araya getiriyoruz. Nihai kararın insan kontrolünde kaldığı bu modelle yazılım geliştirme süreçlerimizi güçlendirirken müşterilerimize sunduğumuz dijital bankacılık hizmetlerinin kalitesini destekliyor ve sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz.”

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