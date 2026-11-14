Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.842,82 %0,27
        DOLAR 50,3598 %0,10
        EURO 55,5458 %-0,35
        GRAM ALTIN 6.280,54 %0,32
        BITCOIN 67.164,00 %-1,69
        FAİZ 39,54 %0,28
        GÜMÜŞ GRAM 79,18 %-2,04
        GBP/TRY 66,6028 %-0,22
        EUR/USD 1,1023 %-0,29
        BRENT PETROL 94,46 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 10.268,68 %0,32
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini çalıştıracak ve yönetecek ekipte 5 Türk operatör yer alacak

        Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini çalıştıracak ve yönetecek ekipte 5 Türk operatör yer alacak

        Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinde göreve başlayacak 18 operatörden 5'inin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 14:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde 5 Türk operatör görev alacak

        Dedusenko, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından düzenlenen "Dünya Nükleer Günleri" etkinliğinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Proje kapsamında yetiştirilen Türk mühendislerden bazılarının santralin ilk ünitesinde operatör olarak görev alacağını kaydeden Dedusenko, "Akkuyu projesi kapsamında yaklaşık 600 Türk mühendisi yetiştirmeyi planlıyoruz. Söz konusu mühendislerin yarısından fazlası halihazırda nükleer güç santralinde çalışıyor. Mühendislerin bir bölümü doğrudan santral operatörü olacak, yani ilk kez güç ünitesini çalıştıracak ve onu yönetecek uzmanlardan oluşuyor." dedi.

        REKLAM

        Dedusenko, ilk ünitede görev alacak operatörlerin yeterlilik sınavlarını geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Operatörler, önce sahada Rosatom'un sınavına giriyor, ardından bu sınavın sonuçları Türk düzenleyici kuruluş tarafından onaylanıyor. Burada iki aşamalı bir kontrol söz konusu. Yakında güç ünitesinde göreve başlayacak 18 operatörden 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu kişiler yalnızca eğitim almakla kalmıyor, aynı zamanda çalışıyor ve operatör olarak böylesine sorumluluk gerektiren bir görevi üstlenmeye de başlıyorlar."

        Akkuyu NGS'nin Türkiye'ye katkısının 50 milyar doları aşması bekleniyor

        Akkuyu NGS'nin Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımlardan biri olduğunu aktaran Dedusenko, "Bu yalnızca enerji sektörünü değil, Türkiye ekonomisinin tamamını etkiliyor. Akkuyu'ya yapılan yatırımların ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sı (GSYH) üzerinde iki katlık bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Bu etkinin 50 milyar doları aşması bekleniyor." dedi.

        REKLAM

        Dedusenko, santralin bölgedeki istihdama etkisine ilişkin, "Güç üniteleri işletmeye alındığında santralde en az 4 bin kişi çalışacak. Bunlar birlikte görev yapacak Türk ve Rus vatandaşlarından oluşacak. Santralde var olan her bir pozisyon için, bölgede farklı sektörlerde 10 ek istihdam oluşturuluyor." diye konuştu.

        Çalışmaların en yoğun olduğu dönemde sahada 35 bin kişinin görev yaptığını anımsatan Dedusenko, ilk ünitenin devreye alınması yaklaştıkça bu sayının azaldığını ancak proje sürecinde bölgede altyapının geliştiğini, yeni yollar yapıldığını ve santrale ulaşım süresinin kısaldığını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!

        İstanbul Esenyurt'ta, 5 gündür haber alınamayan tarih öğretmeni 61 yaşındaki Harun Ülger, Avcılar'da arkadaşı D.A.Y.'ye ait minibüste ölü bulundu. Ülger'in cansız bedenini minibüste bulan arkadaşı D.A.Y.'nin, polis ekiplerine araçtan kötü koku geldiğini ve arkadaşını içeride hareketsiz halde gördüğü...
        #Akkuyu NGS
        #cop31
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor