Anadolu Sigorta'ya yeni genel müdür

Netanyahu'nun iktidarda son gecesi mi? Netanyahu bu kez kaybediyor mu? Emekli maaşlarında yeni düzenleme! Masadaki formüller neler? 2028 seçim tarihi polemiğinde CHP'nin tavrı ne olacak? Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet soruyor, Notbir.com Yazarı Merve Şeb... Daha Fazla Göster

Netanyahu'nun iktidarda son gecesi mi? Netanyahu bu kez kaybediyor mu? Emekli maaşlarında yeni düzenleme! Masadaki formüller neler? 2028 seçim tarihi polemiğinde CHP'nin tavrı ne olacak? Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet soruyor, Notbir.com Yazarı Merve Şebnem Oruç, Gazeteci Aytunç Erkin, Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat ve Gazeteci Hadi Özışık yanıtlıyor. Daha Az Göster