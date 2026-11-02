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        Haberler Ekonomi Sigorta Anadolu Sigorta'ya yeni genel müdür

        Anadolu Sigorta'ya yeni genel müdür

        Anadolu Sigorta'da Genel Müdürlük görevine Serkan Uğraş Kaygalak atandı. Kaygalak, gerekli yasal izinlerin alınmasının  ardından yeni görevine başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 17:20 Güncelleme:
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        Anadolu Sigorta'ya yeni genel müdür

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Serkan Uğraş Kaygalak, kariyerine Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda müfettiş olarak başladı. İş Bankası bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Kaygalak, 2006 yılında Hazine Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı’na, 2008 senesinde ise Tarsus Şube Müdürlüğü’ne atandı. 2010 yılında Bilgi Sistemleri Denetiminden Sorumlu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı’na getirilen Kaygalak, 2013’de Kartlı Ödeme Sistemleri Bölüm Müdürü oldu.

        2018 yılında Harvard Business School’da Advanced Management Programı’nı tamamlayan Kaygalak, 29 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu dönemde Sermaye Piyasaları, Özel Bankacılık ve Ödeme Sistemleri gibi farklı alanlardan sorumlu olan Kaygalak, aynı zamanda İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttü.

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        Ocak 2022’de Pazarama’nın Kurucu Genel Müdürü olarak göreve başlayan Kaygalak, Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni de üstlendi. Ekim 2024’te Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü olarak atanan Serkan Uğraş Kaygalak, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından Anadolu Sigorta’nın yeni Genel Müdürü olarak göreve başlayacak.

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