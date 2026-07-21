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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Anthropic'in 1.5 milyar dolarlık telif hakkı uzlaşması onaylandı

        Anthropic'in 1.5 milyar dolarlık telif hakkı uzlaşması onaylandı

        San Francisco Federal Mahkemesi, yapay zeka şirketi Anthropic'in kitap yazarlarına karşı açılan toplu telif davasında 1.5 milyar dolarlık rekor uzlaşmayı kesin olarak onayladı. Bugüne kadar ABD'de bir telif hakkı davasında ulaşılan en büyük settlement olarak kayıtlara geçen anlaşma, yazarların Claude AI modelini eğitmek için kitaplarını izinsiz kullandığı iddialarını sona erdiriyor. Yüzde 91'den fazla yazar ve yayıncının ödeme talebinde bulunduğu uzlaşma, yapay zeka eğitimindeki telif hakkı tartışmalarına önemli bir yön verdi.

        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 13:29 Güncelleme:
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        1.5 milyar dolarlık telif hakkı uzlaşması onaylandı

        Yapay zeka teknolojilerinin kitap telif haklarını nasıl etkilediği tartışmasının en kritik davalarından biri sonuçlandı. Anthropic’in Claude sohbet robotunu eğitirken milyonlarca kitabı izinsiz kullandığı gerekçesiyle açılan davada federal hakim, 1.5 milyar dolarlık dev uzlaşmayı onayladı. Bu karar, hem AI sektörüne hem de içerik üreticilerine yönelik hukuki mücadelelerde önemli bir emsal teşkil ediyor.

        ABD’nin San Francisco kentinde görülen davada Yargıç Araceli Martinez-Olguin, Pazartesi günü uzlaşmayı nihai onayını verdi. Daha önce emekli Hakim William Alsup’un da onayı alan 1.5 milyar dolarlık anlaşma, bazı yazarların itirazlarına rağmen yürürlüğe girmiş oldu.

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        HAKİM İTİRAZLARI REDDETTİ

        Uzlaşmanın miktarı yetersiz bulan ve avukat ücretlerini eleştiren bazı yazarların itirazlarını değerlendiren Yargıç Martinez-Olguin, anlaşmanın “davanın risk ve getiri dengesi açısından makul” olduğuna hükmetti. Hakim, avukatlara istenen 187.5 milyon dolarlık ücretin 101 milyon dolarından fazlasını da onayladı.

        ANTHROPIC'TEN AÇIKLAMA GELDİ

        Anthropic Başkan Yardımcısı ve Hukuk Direktörü Yardımcısı Aparna Sridhar, uzlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        “2025 yılında, mahkemenin ‘AI eğitiminin telif hakkı kapsamında adil kullanım olduğu’ yönündeki tarihi kararından sonra bu uzlaşmaya vardık. Anlaşma kapsamındaki yazar ve yayıncıların yüzde 91’inden fazlası ödemelerini talep etti. Artık bu konuyu kapatmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

        Yazarlar 2024’te Anthropic’e dava açarak, Amazon ve Alphabet destekli Claude modelinin eğitilmesinde korsan kitapların kullanıldığını iddia etmişti. Hakim Alsup, AI eğitimini adil kullanım olarak değerlendirirken, şirketin 7 milyondan fazla korsan kitabı “merkezi kütüphane”de saklamasını telif ihlali saymıştı. Yüz milyarlarca dolarlık tazminat riski taşıyan dava, Aralık ayında başlaması beklenen duruşma öncesi uzlaşmayla sonuçlandı.

        Uzlaşmadan memnun olmayan bazı yazar ve yayıncılar anlaşmadan çekilerek Anthropic’e karşı ayrı davalar açtı. Bu davalar halen devam ediyor.

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