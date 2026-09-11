BAE'den Almanya'ya 40 Milyar Euro'luk ek yatırım

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Almanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri en üst seviyeye çıkaracak anlaşmalara imza atıldı.

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed al-Jaber, Berlin'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Almanya ekonomisine 40 Milyar Euro'luk ek yatırım yapacağını duyurdu.

Al-Jaber, söz konusu 40 Milyar Euro'luk yeni paketin, BAE'nin Almanya'daki mevcut 34 milyar Euro'luk yatırımlarına ilave edileceğini belirterek, Berlin'in uzun yıllardır kendileri için stratejik ve ekonomik bir ortak olduğunu vurguladı.

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Bakan Ahmed al-Jaber, "Bu yatırımlarla gelecekteki büyümeyi ve rekabet gücünü artıracak sanayi kollarını, teknolojileri ve nitelikli istihdamı destekleyeceğiz." dedi.

Yatırım paketinin, özellikle enerji arzı güvenliği, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve yaklaşık 1 gigavat kapasiteli yeni nesil veri merkezlerini içeren gelişmiş dijital altyapı projelerine odaklanacağı bildirildi.

Berlin'de üst düzey diplomatik temaslar

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Berlin'deki iki günlük resmi ziyareti kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılandı.

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Al Nahyan, temasları kapsamında Başbakan Friedrich Merz ile de bir araya geldi.

Ziyaretin ardından iki ülke lideri tarafından yayımlanan ortak bildiride, Berlin ve Abu Dabi arasındaki ilişkilerin, küresel düzenin kırılgan bir dönemden geçtiği sırada kritik aşamaya ulaştığı belirtildi.

Küresel ve bölgesel jeopolitik dalgalanmaların arttığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyaretle birlikte, iki ülke arasında 2004 yılında kurulan "kapsamlı stratejik ortaklık" ilişkisini yeniden canlandırmak amacıyla resmi bir "stratejik diyalog" mekanizmasının hayata geçirildiği aktarıldı.

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Kurulan yeni diyalog mekanizmasının, uluslararası güvenlik, savunma, ticaret, enerji, iklim, yapay zeka, dijitalleşme, ulaşım, çevre, kültür ve eğitim gibi geniş bir yelpazede somut adımların atılmasını koordine edeceği kaydedildi.

29 yeni anlaşma

Ziyaret kapsamında, kamu ve özel sektör yatırımlarını koordine etmek amacıyla "Almanya-BAE Yatırım Konseyi" kurulmasına yönelik bir ortak niyet beyanı da imzalandı.

Ayrıca iki ülke firmaları arasında, toplam değeri 9,356 Milyar Euro'yu aşan 29 ticari mutabakat zaptı ve sözleşme imza altına alındı.

Bu paketin yanı sıra ADNOC, Masdar, Covestro ve RWE gibi enerji ve sanayi şirketleri arasındaki kurumsal ortaklıkların da genişletileceği belirtildi.

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BAE'nin enerji iştiraki XRG vasıtasıyla Alman kimya şirketi Covestro'ya yaptığı yaklaşık 15 Milyar Euro'luk mevcut yatırımın, gelecekteki yeni ortaklıklara zemin hazırladığı vurgulandı.

Almanya'nın Körfez'deki en büyük ticari ortağı

BAE, halihazırda Almanya'nın Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi 13 Milyar Euro'yu aşarken, Almanya bu ülkeye 11 Milyar Euro'luk ihracat gerçekleştirdi, BAE'den ithalat ise 2 Milyar Euro seviyesinde kaldı.

Alman hükümeti, gümrük vergileri ve ticari kısıtlamaları aşarak bu hacmi daha da büyütmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) ile BAE arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşması'na tam destek verdiğini yineledi.

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