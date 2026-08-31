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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'de temaslarda bulunacak

        Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'de temaslarda bulunacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 08:07 Güncelleme:
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        Bakan Şimşek, ABD'de temaslarda bulunacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere ABD'nin Asheville kentine gitti.

        Bugün başlayacak ve 1 Eylül'e kadar sürecek toplantılarda, jeopolitik gerginliklerin küresel ekonomiye etkisine ilişkin son değerlendirmeler ele alınacak.

        Küresel büyüme görünümü, derinleşen küresel dengesizlikler ve dünya genelinde yükselen kamu borç seviyeleri gündemin diğer başlıkları arasında bulunuyor.

        Toplantılara katılacak bakanlar ayrıca büyüme dostu politikaları ve özel sektörle işbirliğinin güçlendirilmesi konularını da görüşecek.

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        Bakan Şimşek'in, toplantılar kapsamında mevkidaşları ve uluslararası finansal kuruluşların başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

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        #G20 Maliye Bakanları
        #Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
        #ABD
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