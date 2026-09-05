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        Haberler Ekonomi Teknoloji Batman’daki ikinci etapta 24 pilot final için mücadele ediyor

        Batman’daki ikinci etapta 24 pilot final için mücadele ediyor

        Batman'da TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı başladı. 24 lisanslı sporcunun katıldığı yarışlarda dereceye giren pilotlar, Şanlıurfa'da yapılacak final etabında yarışmaya hak kazanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 21:29 Güncelleme:
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        TEKNOFEST'te drone heyecanı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen şampiyonanın ikinci etabı Batman Atletizm Pisti’nde gerçekleştiriliyor.

        24 PİLOT PARKURDA MÜCADELE EDİYOR

        Özel olarak hazırlanan parkurda kıyasıya mücadele eden sporcular, dronlarını en hızlı ve kontrollü şekilde kullanarak dereceye girmeye çalışıyor. Yarışlara vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

        Şampiyonanın ilk etabı Şırnak’ta gerçekleştirilirken, Batman etabında ilk 16’ya giren sporcular 30 Eylül’de Şanlıurfa’da düzenlenecek final yarışmasına katılmaya hak kazanacak.

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        AA SPORCUSU DA YARIŞMADA YER ALDI

        Şampiyonada Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz da mücadele ediyor.

        Yılmaz, 850 pilot arasındaki ön elemelerde ilk 32 sporcu arasına girerek yarışmaya katılmaya hak kazandığını söyledi.

        Şırnak etabında ilk 24’e kaldığını belirten Yılmaz, "Yarışmaya katılan sporcular çok fazla emek sarf ediyorlar. Yeni yarışmacılar çok hızlı. Şırnak’taki etap çok zorluydu ancak başarıyla geçtim. İlk 24’e kalarak ikinci etaba hak kazandım. Burada da ilk 16 pilot arasına girerek Şanlıurfa’daki final yarışmalarına katılmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

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        #TEKNOFEST
        #Batman
        #haberler
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