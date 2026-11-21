ABD'de faizlerin yüksek kalacağı ve artabileceği beklentisi ile teknoloji hisselerindeki sert satışlar kripto para piyasasını baskılamaya devam ediyor. Kripto haber sitesi CoinDesk'in aktardığına göre, piyasa değeri en büyük kripto para Bitcoin bu sabah TSİ 09.00 sularında ABD'li kripto borsası Coinbase'de 55.106 dolara kadar geriledi. Bu seviye, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviye.

Bitcoin öğleden sonra bir miktar toparlandı. Kripto para borsası Binance'in verilerine göre Bitcoin TSİ 15:00 sularında 58 bin 27 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp yüzde 6,6. Kripto para veri sitesi CoinGecko'ya göre son yedi gündeki kayıp ise yüzde 13'ü aştı. Bitcoin, Ekim 2025'te gördüğü yaklaşık 126 bin dolarlık rekorun yarısından daha az bir fiyattan işlem görüyor.