Yapay zeka destekli "katil robotlar" ve insansız hava araçları için uluslararası kurallar belirlenmesi amacıyla Cenevre'de yapılan BM destekli görüşmeler, bağlayıcı bir karar alınmadan sona erdi.

Associated Press'in (AP) haberine göre bir hafta süren BM silah konferansına katılan çok sayıda ülke, ölümcül otonom silah sistemlerine ilişkin olası bir anlaşmayı 2028'e kadar "geliştirme" konusunda uzlaştı.

KATİL ROBOTLAR NEDİR?

Reuters'ın aktardığına göre görüşmelerde, hedefleri farklı düzeylerde özerklikle belirleyip saldırabilen ve kimi zaman "katil robotlar" olarak adlandırılan silah sistemleri ele alındı. Bu silahlar, çok az insan denetimiyle ya da hiç insan denetimi olmadan çalışabiliyor.

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Konu yeni değil. Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi kapsamında ölümcül otonom silah sistemleri üzerine ilk uzmanlar toplantısı Mayıs 2014'te Cenevre'deki BM'de yapılmıştı. Ancak o günden bu yana bağlayıcı bir kural ortaya çıkmadı.

Konu son dönemde sahadaki gelişmelerle daha da önem kazandı. Reuters'a göre sözleşmeye üye ülkeler, bu tür silahların Ukrayna, Sudan ve Orta Doğu'daki çatışmalarda kullanılmasının yarattığı endişe büyürken pazartesiden bu yana Cenevre'de toplanıyordu. Kısa sürede yasal olarak bağlayıcı kurallar konulmasını savunanlar ise beklediklerini alamadı.

RUSYA'NIN İTİRAZI ETKİLİ OLDU

Reuters'a göre görüşmelerden çıkan sonucu Rusya'nın itirazı zayıflattı. AP de savunuculuk gruplarının büyük ölçüde Rusya'nın engellemesinden yakındığını yazdı. Habere göre yapay zeka silahları geliştiren ABD gibi diğer büyük ülkeler de Rusya gibi bu silahları geliştirmede daha serbest olmak istiyor.

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Kararların uzlaşmayla alınması da süreci zorlaştırıyor. Görüşmelerin yapıldığı sözleşmeyi 128 ülke onaylamış durumda ve kararların bu ülkelerin tamamının uzlaşmasıyla alınması gerekiyor.

AP'ye göre yıl sonunda görevi bırakacak olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, otonom silah sistemlerine ilişkin bir anlaşma için müzakerelerin 2026'da başlamasını hedeflemişti. Bu hedefe ulaşılamadı.

BM Silahsızlanma İşlerinden Sorumlu Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu sonucu "önemli bir başarı" olarak nitelendirdi.

Görüşmeleri izleyen gruplar ise ülkelerin çoğunluğunun yeni bir anlaşma için çalışılmasını desteklediğine dikkat çekti.