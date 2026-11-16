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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yatay seyirle tamamladı

        Borsa günü yatay seyirle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 11.841,81 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 18:47 Güncelleme:
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        Borsa günü yatay seyirle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 115,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,85 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,89 ile iletişim oldu.

        Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de eylül ayı ILO işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde​​​​​​​ kasım ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ile ABD'de ekim ayı perakende satışlar, ithalat fiyat endeksi, ihracat fiyat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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