Borsada Fener alayı
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesi, Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisselerine de yansıdı. Fener hisseleri gün içinde yüzde 3.5 yükseldi
Fenerbahçe'nin sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alması, kulübün borsada işlem gören hisselerinde hareketliliğe yol açtı.
Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri, karşılaşmanın ardından yükseliş kaydetti.
Fener hisseleri, saat 12.20 itibarıyla yüzde 3.5 değer kazandı.
GERİDEN GELEREK YENDi
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında dün akşam sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
İki kez geriye düştüğü karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi kaydetti.
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 5'e yükseltti. Liverpool ise organizasyondaki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 9 puanda kaldı.