Borsada işlem yapanlar dikkat: Takas işlemleri ertelendi
Borsada dün ve bugünkü işlemlerin takası 2 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek
Giriş: 28 Ekim 2026 - 07:21 Güncelleme:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.
Pay piyasasında 26 Ekim yapılan işlemlerin takası 30 Ekim Cuma günü, dün ve bugünkü (27-28 Ekim) işlemlerin takası 2 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek.
Borsada 29 Ekim Perşembe günü işlem yapılmayacak.
Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
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