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        Haberler Ekonomi Para Çalışanları kilo versin diye senede 12 milyar TL harcıyor

        Çalışanları kilo versin diye senede 12 milyar TL harcıyor

        ABD'li finans devi Bank of America, çalışanlarının kilo vermesi için GLP-1 sınıfı kilo verme ilaçlarına yılda 250 milyon doların (Yaklaşık 11.9 milyar TL) üzerinde kaynak ayırdığını açıkladı. Bankanın CEO'su Brian Moynihan, yüksek maliyete rağmen bu harcamayı "iyi bir yatırım" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 12:23 Güncelleme:
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        Çalışanları kilo versin diye senede 12 milyar TL harcıyor

        Bank of America CEO'su Brian Moynihan, CNBC'ye yaptığı açıklamada bankanın yaklaşık 211 bin çalışanı için sağlanan sağlık sigortası kapsamında GLP-1 sınıfı kilo verme ilaçlarına yıllık 250 milyon doların üzerinde ödeme yaptığını söyledi.

        Moynihan, bankanın yıllık toplam sağlık harcamasının 2 milyar doları aştığını, GLP-1 ilaçlarının ise artık bu bütçenin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturduğunu belirtti. CEO, dört ila beş yıl önce bu kalemde neredeyse hiç harcama yapılmadığını, ancak son yıllarda kullanımın hızla arttığını ifade etti.

        "BU İYİ BİR YATIRIM"

        250 milyon doları aşan yıllık maliyetin sorulması üzerine Moynihan, "Bu iyi bir yatırım. Çalışanlarımız üzerinde büyük etkisini görüyoruz" dedi.

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        Moynihan, kilo verme ilaçlarını kullanan çalışanların sağlık durumunda önemli iyileşmeler gözlemlediklerini belirterek, "250 milyon dolar ya da daha fazlasını GLP-1 ilaçlarına harcıyoruz ve bunun faydasını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

        CEO, bazı çalışanların uzun vadeli sağlık kazanımları tam olarak ortaya çıkmadan şirketten ayrılabileceğini kabul etse de, bunun yatırımı anlamsız hale getirmediğini söyledi. Kilo kaybının yanı sıra diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskindeki azalma gibi sağlık kazanımlarının hem çalışanlara hem de işverene önemli faydalar sağladığını vurguladı.

        Bank of America yalnızca ilaçların maliyetini karşılamakla kalmıyor. Banka, GLP-1 tedavisi gören çalışanlarına beslenme, yaşam tarzı ve kilo yönetimi konusunda sağlık koçluğu hizmeti de veriyor.

        Moynihan ayrıca, ilaç üreticileri ve sağlık planı yöneticileriyle fiyatların düşürülmesi için görüşmeler yürüttüklerini belirterek, "Bu ilaçların maliyetini aşağı çekmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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