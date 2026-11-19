Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kozyatağı Mahallesi'ndeki City's İstanbul AVM'de açılan mağaza, zengin ürün çeşitliliği, taze gıda uzmanlığı ve keşif odaklı mağaza deneyimi sunuyor.

Mağazada balık, kasap, meyve sebze, şarküteri ve fırın kategorilerindeki ürünlerin yanı sıra organik ve vegan çeşitler, kabuklu deniz mahsulleri, yerli ve ithal seçenekler yer alıyor.

CarrefourSA'nın Kozyatağı ile bağı 1993 yılına uzanıyor. Şirket, bölgedeki uzun süreli geçmişini değişen müşteri beklentilerini yakından takip eden perakende anlayışıyla sürdürüyor. Gurme CarrefourSA, gastronomi odaklı mağaza konseptiyle müşterilerine hizmet veriyor.

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“GURME İLE ALIŞVERİŞİ BİR KEŞİF DENEYİMİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Açılışla ilgili değerlendirmelerde bulunan CarrefourSA CEO’su Hatice Evren, “Her gün daha iyisi için çalışma anlayışımızla, tüketici alışkanlıklarını, bölgesel ihtiyaçları ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri dikkate alarak alışveriş deneyimimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Aldığımız geri bildirimleri de mağaza konseptlerimize yansıtıyoruz.

Günümüzde gıda perakendesi, değişen yaşam biçimleri ve tüketici beklentileriyle birlikte gelişiyor. Müşterilerimiz kaliteli ve güvenilir ürünlere kolayca ulaşmanın yanı sıra farklı lezzetleri keşfetmek, yeni mutfaklarla tanışmak ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran pratik çözümler bulmak istiyor. Biz de bu beklentileri dikkate alarak dünyanın farklı mutfaklarından ürünleri Türkiye’nin yöresel lezzetleriyle aynı raflarda buluşturan bir ürün yelpazesi oluşturuyoruz. Gurme mağazalarımızda ürün çeşitliliğini kategori uzmanlığı ve hizmet kalitesiyle tamamlıyoruz. Balık, kasap, meyve sebze, şarküteri ve fırın reyonlarımızda uzman çalışanlarımızın bilgi ve deneyimini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Lezzet Arası restoranlarımız ile farklı lezzetler sunarak alışveriş deneyimini zenginleştiriyoruz. Gurme mağazalarımızı hizmet kalitesi ve deneyim alanlarımızla geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.