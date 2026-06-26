Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.274,02 %0,10
        DOLAR 46,6238 %0,14
        EURO 53,1286 %0,22
        GRAM ALTIN 6.106,44 %1,28
        FAİZ 40,33 %-0,79
        GÜMÜŞ GRAM 88,51 %2,13
        BITCOIN 59.537,00 %0,29
        GBP/TRY 61,6012 %0,08
        EUR/USD 1,1390 %0,18
        BRENT 71,77 %-4,64
        ÇEYREK ALTIN 9.984,03 %1,28
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Yumaklı, çay üreticilerine 2,6 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin yapıldığını bildirdi

        Bakan Yumaklı, çay üreticilerine 2,6 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin yapıldığını bildirdi

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerinin beklediği desteği hesaplara aktardıklarını belirterek, "2 milyar 677 milyon liralık tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 22:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çay üreticilerine destek ödemesi yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından, tarımsal destek ödemesine ilişkin paylaşım yaptı.

        Çay üreticilerinin beklediği desteği hesaplara aktardıklarını bildiren Yumaklı, "Toplam 2 milyar 677 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel Diyarbakır'da: Demirtaş'ın selamıyla başladık, kendisine selam olsun

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti. Ulu Cami'de Cuma Namazı'nı kılan Özel daha sonra Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Ayaklı Minare'ye karanfil bıraktı. Özel yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirt...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "Türkler itibarını korudu!"
        "Türkler itibarını korudu!"
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"