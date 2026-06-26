Çay üreticilerine destek ödemesi yapıldı

Bakan Yumaklı, çay üreticilerine 2,6 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin yapıldığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerinin beklediği desteği hesaplara aktardıklarını belirterek, "2 milyar 677 milyon liralık tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Giriş: 26 Haziran 2026 - 22:10 Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından, tarımsal destek ödemesine ilişkin paylaşım yaptı.
Çay üreticilerinin beklediği desteği hesaplara aktardıklarını bildiren Yumaklı, "Toplam 2 milyar 677 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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