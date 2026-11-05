COP tarihinin en büyük iş dünyası zirvesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda düzenlenecek COP31 İş ve Yatırım Zirvesi, 12–13 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Zirve, iklim hedeflerini somut adımlara dönüştürmek ve iklim projelerine yönelik finansman ile iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere dünyanın dört bir yanından kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 sırasında gerçekleştirilecek zirve, COP31 İş Forumu kapsamında düzenleniyor. Özel sektörün iklim politikalarının uygulanmasına katkısını güçlendirmek amacıyla COP31 Başkanlığı tarafından oluşturulan forumun koordinasyonunu, COP31 Özel Sektör Elçisi sıfatıyla TOBB üstleniyor.

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TOBB tarafından düzenlenecek zirvenin bin 500’ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapması bekleniyor. Zirveye 55’in üzerinde ülkeden 290 farklı kurumu temsil eden bine yakın yabancı iş dünyası temsilcisi katılacak. Bunların yüzde 63’ü ise CEO ve üst düzey liderlerden oluşacak.

COP31 İş ve Yatırım Zirvesi; uluslararası ticaret ve sanayi odalarından küresel şirketlere, finans kuruluşlarından yatırım fonlarına, kalkınma bankalarından teknoloji şirketlerine uzanan geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yapacak. Enerji, finans, sanayi, teknoloji, gıda ve altyapı başta olmak üzere farklı sektörlerin temsilcileri, iklim dönüşümünün ekonomik fırsatlarını ve yatırım ihtiyaçlarını değerlendirerek küresel iklim hedeflerinin iş dünyasının uygulama kapasitesiyle buluşturulmasını ele alacak.

“From Ambition to Delivery” (Hedeften Uygulamaya) temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, iklim taahhütlerinin uygulanabilir projelere ve finansmana dönüştürülmesine odaklanılacak. Zirvede ayrıca sanayinin karbondan arındırılması ve yeşil sanayileşme, iklim yatırımları için sermayeye erişim, şehirlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı, KOBİ’lerin ve gelişmekte olan ekonomilerin dönüşüme katılımı, sürdürülebilir gıda sistemleri ve döngüsel ekonomi konuları ele alınacak. Yapay zekâ ve yeni teknolojilerin yeşil dönüşümü hızlandırmadaki rolü de programın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

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ÇIKTILAR COP31 GÜNDEMİNE TAŞINACAK

TOBB’un liderliğindeki COP31 İş Forumu bünyesinde oluşturulan yedi çalışma grubu; yıl boyunca sanayinin karbonsuzlaştırılması, enerji dönüşümü ve elektrifikasyon, iklim finansmanı, dirençli şehirler, gıda sistemleri, KOBİ’ler ve gelişmekte olan ekonomiler ile iklim teknolojileri ve yapay zekâ alanlarında çalışmalar yürüttü. Haziran ayında Londra’da başlayan ve New York İklim Haftası kapsamında devam eden bu çalışmaların çıktıları, Antalya’daki zirvede kamuoyuyla paylaşılacak.

Küresel iş dünyasının geliştirdiği uygulamaya dönük politika ve yatırım önerileri, COP31 Başkanlığına sunularak uluslararası iklim gündemine katkı sağlayacak. Zirvede ortaya konulacak önerilerin, COP31 sonrasında da devam edecek kamu, özel sektör ve uluslararası iş birlikleri için bir yol haritası oluşturması hedefleniyor.

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TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zirvenin önemine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanliderliğinde ortaya konan vizyonun ve kararlılığın eseridir. Bu sayede ülkemiz, küresel iklim gündeminin merkezinde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, daha ilk günden itibaren iş dünyasını bu sürecin seyircisi değil, ortağı olarak gördü. Özel sektöre açılan bu kapı sayesinde iş dünyası, COP tarihinde ilk kez müzakere masasının yanı başında, uygulamanın tam merkezinde yer alıyor. İklim meselesi artık yalnızca bir çevre meselesi değil; bir ekonomi, yatırım ve rekabet meselesidir. Dönüşümü hayata geçirecek olan iş dünyasıdır. Yatırımı yapan, teknolojiyi geliştiren, istihdamı sağlayan biziz. Antalya’da yüzde 63’ü CEO ve üst düzey liderlerden oluşan 55’i aşkın ülkeden bine yakın yabancı iş dünyasının temsilcisini bir araya getiriyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen şirketler, bankalar ve yatırım fonları; taahhütleri projeye, projeleri yatırıma dönüştürmenin yolunu burada konuşacak. Hedefimiz açık: COP31’i, iklim hedeflerinin iş dünyasının gücüyle hayata geçtiği bir dönüm noktası yapmak. Türk iş dünyası olarak bu sorumluluğu üstlenmekten gurur duyuyoruz.”