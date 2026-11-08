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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam COP31 Türkiye-Japonya işbirliğine yeni fırsatlar sunacak

        COP31 Türkiye-Japonya işbirliğine yeni fırsatlar sunacak

        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, iklim zirvesi COP31'in Türkiye ve Japonya arasında enerji güvenliği, yenilenebilir enerji ve hidrojen teknolojileri başta olmak üzere yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 12:17 Güncelleme:
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        COP31 yeni fırsatlar sunacak

        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, 2024'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutlandığını anımsatarak, COP31'in iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlangıcı olabileceğini ifade etti.

        İklim değişikliğiyle mücadelede somut adımların önemine dikkati çeken Tamura, şöyle devam etti:

        "Türkiye hükümetinin COP31'i taahhütlerin uygulama aşamasına dönüştürme yaklaşımına tamamen katılıyoruz. Verdiğimiz sözleri ve önemli gördüğümüz taahhütleri hayata geçirmek istiyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede ortak bir hedefe sahibiz ancak ülkelerin ekonomik ve coğrafi koşulları farklılık gösteriyor. Bu nedenle hedefe ulaşmak için farklı yollar izlenebilir."

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        ENERJİ GÜVENLİĞİ ORTAK ÖNCELİK

        Tamura, Türkiye ve Japonya'nın enerji kaynaklarında dışa bağımlılık açısından benzer zorluklar yaşadığını, enerji güvenliği ve sürdürülebilir arzın iki ülkenin ortak öncelikleri olduğunu söyledi.

        Her iki ülkenin de enerji üretimi, iletimi ve depolanmasında verimliliği artırmaya çalıştığını anlatan Tamura, Türkiye'nin hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında önemli potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

        Tamura, "Enerji dönüşümünün farklı aşamalarında Türk ve Japon şirketleri arasında önemli işbirliği imkanları bulunuyor. Japonya ve Türkiye arasında enerji verimliliği, depolama teknolojileri ve yenilenebilir enerji teknolojileri, işbirliği imkanı bulunan alanlar olarak öne çıkıyor." diye konuştu.

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        Japon şirketlerinin Türkiye'deki faaliyetlerine de değinen Tamura, Hitachi Energy'nin Kocaeli'de 60 yıldan fazladır faaliyet gösterdiğini ve elektrik iletim ekipmanları üretimini gerçekleştirdiğini kaydetti.

        Tamura, söz konusu ekipmanların Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine entegrasyonu ve şebeke istikrarı açısından önem taşıdığına işaret ederek, Türk ve Japon şirketleri arasındaki ortak çalışmaların enerji dönüşümüne katkı sağlayacağını aktardı.

        TÜRK VE JAPON ŞİRKETLERİNDEN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE ORTAKLIK FIRSATI

        İki ülke arasındaki enerji ilişkilerinin kurumsal bir çerçevede geliştirilmesi amacıyla 2024'te Türkiye-Japonya Enerji Forumu'nun oluşturulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandığını belirten Tamura, forumun enerji verimliliği ve enerji güvenliği alanlarında daha somut işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

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        Tamura, Japonya ile Türkiye arasında hükümet bağlantılı finans kuruluşlarını da kapsayan işbirliği mekanizmalarının oluşturulduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "İki ülke arasında özel sektörlerin ortak projeler geliştirmesi teşvik edildi. Bu kapsamda Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve Eximbank gibi finans kuruluşlarının işbirliğini kolaylaştıracak finansman araçları olarak değerlendiriliyor. Hükümetler şirketler arasındaki ortaklıkları desteklemeye çalışıyor. Günün sonunda bu alandaki sonuçlarda gerçek farkı yaratan özel şirketlerdir. Hükümet olarak özel şirketler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız."

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        Tamura, enerji işbirliğinin iki ülkeyle sınırlı kalmayarak üçüncü ülkelerde geliştirilecek ortak projelerle genişletilmesinin de önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

        Türk şirketlerinin Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Avrupa'da aktif faaliyet gösterdiğini anlatan Tamura, Türkiye'nin ekonomik faaliyetler açısından stratejik merkez konumunda bulunduğunu ifade etti.

        Tamura, Japon şirketlerinin, Türk firmaların bölgesel deneyimi ve girişimcilik kapasitesiyle bir araya gelerek özellikle Orta Asya'da enerji güvenliği, enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında ortak çalışmalar yürütebileceğini kaydetti.

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        JAPONYA, COP31'DE ENERJİ TEKNOLOJİLERİNİ TANITACAK

        Hidrojenin iki ülke arasındaki enerji işbirliğinde öne çıkan alanlardan biri olduğunu ifade eden Tamura, Japonya'nın bu alandaki teknolojilerin geliştirilmesine önemli kaynak ayırdığını söyledi.

        Tamura, hidrojenin yanı sıra amonyak, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarının iklim değişikliğiyle mücadelede farklı çözüm yolları sunduğunu belirterek, fosil yakıtların da mevcut süreçte daha verimli kullanılması gerektiğini dile getirdi.

        Hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesinin zaman alabileceğini ancak bu alanın enerji depolama, taşımacılık ve kullanım bakımından önemli potansiyel taşıdığını vurgulayan Tamura, Japon şirketlerinin bu alandaki yatırımlarının enerji güvenliği ve iklim hedeflerine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

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        Tamura, çok sayıda Japon şirketinin COP31'e katılmasının beklendiğinin ve zirvede Japonya Pavilyonu kurulacağının da bilgisini verdi.

        Pavilyonda büyük Japon şirketlerinin iklim değişikliği ve enerji sorunlarına yönelik geliştirdikleri çeşitli teknolojileri sergileyeceğini belirten Tamura, bunun Türk ve Japon paydaşların görüş alışverişinde bulunması ve yeni işbirliği imkanlarını değerlendirmesi açısından önemli bir platform olacağını sözlerine ekledi.

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        #Japonya
        #Antalya
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