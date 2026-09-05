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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin üç yıllık yol haritasını duyuracak

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin üç yıllık yol haritasını duyuracak

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program'ın yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 22:44 Güncelleme:
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        Orta Vadeli Program yarın açıklanacak

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin gelecek üç yıllık dönemine ilişkin yol haritasını içeren Orta Vadeli Program’ın yarın açıklanacağını duyurdu.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın yarın saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde detaylı şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

        Dünya ve bölgede risklerin ile belirsizliklerin arttığı bir dönemde istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlemeye devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, güncellenmiş programa yeni stratejik önceliklerin de entegre edileceğini kaydetti.

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        Yılmaz, Orta Vadeli Program’ın ülkenin kurumsal birikimini ve ortak aklını yansıttığını belirterek, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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