Eminevim’den 600 bininci teslimat

Tasarruf finansman sektöründe 36 yıldır faaliyetlerini sürdüren Eminevim, 600 bininci teslimatını yaptı.

Değerlendirmelerde bulunan Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, “1991 yılında kurucumuz merhum A. Emin Üstün Beyefendi’nin ortaya koyduğu vizyonla başlayan yolculuğumuzda bugün 600 bin teslimat gibi çok kıymetli bir başarıya ulaştık. Tasarruf finansman sektörünün amiral gemisi olarak, bulunduğumuz konumun beraberinde büyük bir sorumluluk getirdiğinin farkındayız. 600 bin ailenin geleceğine dokunmak, insanların yıllarca çalışarak ve fedakârlıklarla oluşturdukları birikimlerin sorumluluğunu da taşımak demektir. Biz de bu bilinçle, kuruluşumuzdan bu yana işimizi aynı ciddiyetle ele alıyor; ürünlerimizin tasarımından şubeleşme stratejilerimize kadar kararlarımızı matematiksel modellemeler ve kapsamlı analizler ışığında şekillendiriyoruz. Tüm bu süreçte istikrarı her koşulda temel önceliğimiz olarak görüyoruz” dedi.

Şirketin 2026 yılı performansına da değinen Üstün, “2026 yılının ilk 9 ayında 190 bini aşkın teslimat gerçekleştirerek tasarruf finansman modelinin avantajlarını Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ettik” diye konuştu.

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Eminevim, Genel Müdürlük binasında düzenlediği etkinlikte, 600 bininci teslimatın sahibi Selam Basınç ve bu teslimatın öncesinde ve sonrasında yer alan toplam 10 üyesini ağırladı. Program kapsamında üyelere hediye ve plaketleri, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ile Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün tarafından takdim edildi.